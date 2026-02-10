Robot Süpürge Markası Dreame, Yeni Otomobil Markası Kurdu: İşte İlk Modeller!

Dreame, otomotiv segmentinde rekabet edecek yeni markası Star Motor'u duyurdu. Marka, ilk aşamada 3 modelle hizmet verecek. Üstelik D09 isimli otomobil, doğrudan Rolls-Royce Cullinan alternatifi olacak.

Bir süre önce elektrikli otomobil pazarına giren Çinli robot süpürge üreticisi Dreame'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Star Motor" olarak isimlendirdiği yeni bir otomobil markası kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Star Motor, ilk aşamada 3 farklı model ile hizmet verecek.

Dreame tarafından yapılan açıklamaya göre Star Motor'un ilk iki otomobili, T08 ve T08L olarak isimlendirilecek. Araziye uygun olarak tasarlanan otomobillerden T08L, daha yüksek performans sunacak. Aynı tasarımlarla donatılan otomobiller, Çin'de popüler olan Dongfeng markasının M917 ve M817 modellerinden kopyalanmış durumdalar.

Rolls-Royce'a rakip geliyor!

Star Motor D09

Star Motor'un asıl hamlesi ile amiral gemisi SUV kategorisinde olacak. Şirket, Rolls-Royce Cullinan'dan esinlenilerek oluşturulan D09 isimli bir otomobil üretecek. Rolls-Royce'tan bile daha iri ızgaraya sahip olacak otomobil, sadece zengin bireyleri hedefleyecek.

Star Motor T08 ve T08L

Dreame, Star Motor'un üreteceği otomobilleri henüz resmî olarak tanıtmadı. Şirket, gerçekleştirdiği etkinlikte bu otomobillerin sadece basın görsellerini paylaşmakla yetindi. Ancak bu durum, kısa bir süre sonra değişecek. Söz konusu otomobillerin yakın gelecekte tanıtılması planlanıyor.