iQOO’nun Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı

Vivo’nun yakın zamanda kurduğu alt markası iQOO’nun yeni katlanabilir telefonuna dair görüntüler ortaya çıktı.

Son dönemde pek çok firma ,alt markalar oluşturarak müşteri portföyünü genişletmeye çalışıyor. Son olarak da Vivo, üst düzey amiral gemisi telefonlar üretecek olan alt firması iQOO’yu kurmuştu.

Firmanın, resmi olarak duyurulmasından günler sonra ilk telefonunun görüntüleri ortaya çıktı. Dijital görüntülere göre firmanın ilk yapacağı telefon, esnek ekranlı bir katlanabilir telefon olacak.

Konsept tasarımına benzeyen bu telefonlarda esnek katlanabilir ekran bulunacağı ve ekranın uçtan uca bütün telefon yüzeyini kaplayacağı görülüyor.

iQOO’nun tasarımı ile Samsung’un katlanabilir telefon tasarımı detaylarda birbirlerinden oldukça farklı hale geliyor. Bu anlamda iQOO, patent açısından güvenli ancak görünüş olarak görece daha tanıdık bir katlanabilir telefon tasarladı.

Vivo cihazların Çin’deki fiyatları 780 ila 3100 TL arasında değişiyor. iQOO ise Çin’de fiyatı 3900 TL’den başlayan cihazların satışını gerçekleştirecek. Firmanın katlanabilir telefonunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor.