Çinli telefon üreticisi Vivo, üst düzey telefonlar üretilip satacak olan alt markası iQOO’yu tanıttı.

Çinli cep telefonu üreticilerinin yeni stratejisi, farklı markalar oluşturarak piyasada farklı imajlara sahip ürünlerle geniş bir portföy oluşturmak. Bu firmaları da genelde Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan öğreniyoruz.

Vivo, başlangıç seviyesinden amiral gemisi telefonlara çok geniş yelpazede ürünleri olan bir akıllı telefon üreticisi olarak biliniyor. Firmanın yeni markası ise sadece en üst düzeyde amiral gemisi telefonlar üretip satmaya odaklanacak.

Vivo önce, iQOO’nun ilk Weibo gönderisini paylaştı. Firma her ne kadar Vivo’ya ait olsa da bağımsız olarak hareket edecek. Yani iki firma arasında Xiaomi ve Redmi ya da Oppo ile Realme arasındaki gibi bir ilişki olacak.

iQOO’nun telefonlarının 700 doların üstünde fiyatlara sahip olmaları bekleniyor. Yeni markaya ait telefonların hangileri olacağı ise henüz belli değil.

iQOO.com, aktif olmasına rağmen Vivo hakkında bilgiler içeriyor. Yakın zamanda yapılacak olan bir basın açıklaması ya da konferans ile firma hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.