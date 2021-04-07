Dünyadaki her ülke kendi değerlerini, geçmişini ve kültürünü ifade eden ve kendisini biricik kılan bir bayrağa sahip. Bu haberimizde çeşitli bayraklara ve anlamlarına bakacağız.

Ülkeler, ulusunun sembolü olarak kendine bir bayrak seçer. Birçoğuna aşina olsak da çoğu zaman ülke bayraklarının anlamlarını onları ilk gördüğümüzde anlamak oldukça zordur.

Gelin ülkelerin kültürlerini, mazilerini ve gelecekten beklentilerini daha iyi anlayabilmek için ülke bayraklarına ve anlamlarına bakalım.

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik: Fransa

Fransa bayrağındaki beyaz renk kralı temsil ediyor. Ayrıca Fransız Devrimi’ne dek hüküm süren Bourbon Hanedanı’nın da geleneksel rengi. Mavi ve kırmızı ise ülkenin başkenti Paris’i simgeliyor. Bu iki renk,1789’da yaşanan Fransız Devrimi’nde mücadele eden devrimcilerin de rengiydi.

Kibar insanların ülkesi: Kanada

Akçaağaç ağacı yapraklı Kanada bayrağı nispeten yeni bir bayrak çünkü 1965 yılında kullanılmaya başlandı. İngiltere’den ayrı, kendi başına bir ülke olduğunun altını çizmek isteyen Kanada’da dönemin başbakanı Lester B. Pearson öncülüğünde yeni bayrak kullanılmaya başlandı. Bayrağın üzerindeki akçaağaç ağacı yaprağı Kanada’nın sembolü ve bayrakta olduğu gibi bozuk paraların üstünde de bulunuyor. Anadili İngilizce olan ülkelerde bu ağacın kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor. Kelt mitolojisinde de önemli bir yere sahip olan akçaağacın yaprağı birlik, hoşgörü ve barışı simgeliyor.

Okyanusya olarak da bilinen Avustralya

Avustralya bayrağı İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth of Nations) selam gönderir nitelikte bir bayrak. İngiliz Milletler Topluluğu, aşağıdaki haritada maviyle gösterilen ülkelerin dahil olduğu uluslararası bir koalisyon. Bu ülkelerde Kraliçe II. Elizabeth devlet başkanlığı görevlerini ve yetkilerini kendi atadığı genel valiler aracılığıyla yürütüyor.

Haritada göreceğiniz üzere bu koalisyona dahil olan Avustralya’nın bayrağında Birleşik Krallık’ın bayrağının küçük bir versiyonunu görüyoruz. Mavi kısmın en solundaki yıldız ise İngiliz Milletler Topluluğu’nun simgesi olan yıldızı. Diğer yıldızlarla ilgili hoş bir detay var: Avustralya’dan görülebilen bir takımyıldız olması.

Tarih boyunca çilesi bitmeyen ülkelerden Güney Afrika

Nelson Mandela ismini muhakkak duymuşsunuzdur. Baskıcı hükûmet düzenine karşı gelip ırk eşitliğini sağlama ve Güney Afrika’ya demokrasi getirmesiyle tanınan Nelson Mandela, sözleri günümüzde de öneminden bir şey kaybetmeyen bir insan hakları savunucusuydu. Her zaman olduğu gibi doğru söyleyenin dokuz köyden mutlaka kovulduğu o dönemlerde tam 27 yıl hapis yatan aktivist, 1990 yılında çıktığında yeni bir Güney Afrika bayrağı gündeme geldi.

Yeni bayrağın renklerinden siyah, yeşil ve sarı Mandela’nın partisinden geliyor. Beyaz, kırmızı, mavi ise ülkenin eski bayrağına atıfta bulunuyor. Ortadaki yatay Y harfi şekli, ülkedeki farklı kültürlerin yakınlaşmasına yapılan bir referans.

Everest ve Buda'nın evi: Nepal

Ülke bayraklarının çoğunun dikdörtgen olduğunu fark etmişsinizdir. Bu kategorinin dışında kalan bir bayrak da Nepal’e ait. Güney Asya’da yer alan Nepal’in sıra dışı bayrağının şekli, bölgenin önemli sembollerinden Himalaya’nın zirvelerini simgeliyor. Bayrağın üzerindeki güneş ve ay sembolleri de dinginlik ve kararlılığı. Bayrakta kullanılan koyu kırmızı renk ülkenin ulusal çiçeği rhododendron çiçeğinden geliyor. İlginç şekilli bayrağı çevreleyen mavi renk ise barışı ifade ediyor.

Doğal zenginliklerle dolu: Nijerya

Yeşil çizgiler Nijerya’nın zenginliğini, yemyeşil bitki örtüsünü ve tarım faaliyetlerini simgelerken beyaz renk ülkenin barış ve uyum arzusunu ifade ediyor. Nijerya bayrağıyla ilgili hoş bir detay var: 1 Ekim 1960’ta resmi olarak kullanılmaya başlanan bayrak 23 yaşında bir öğrenci tarafından tasarlanmış. 1 Ekim 1960 tarihine kadar Birleşik Krallık kolonisi olan Nijerya da tıpkı Kanada gibi bağımsız bir ülke olduğunun altını çizmek için İngiltere etkisindeki eski bayrağından vazgeçip kendi ruhunu yansıtan bir bayrakla yola devam etmiş.

Mimari güzellikleriyle tanınan Avusturya

Avusturya Dükü 5. Leopold’un 1230 yılında tasarladığı düşünülen bu bayrak halihazırda kullanılmaya devam edilen en eski bayraklardan biri. Bayrağın hikayesinin şöyle olduğu söyleniyor: 5. Leopold beyaz kıyafetleri kan içinde kalmış şekilde savaştan döner. Kemerini çıkarır ve kemerin altında kalan kumaş parçasının bembeyaz olduğu fark edilir. Böylece Avustralya bayrağı doğar…

Dünyanın en eski bayrağına sahip: Danimarka

En uzun süredir kullanılan bayrak unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Danimarka, bu bayrağı tam 391 yıldır kullanıyor. Bayraktaki beyaz renk barış ve dürüstlüğü; kırmızı ise başarı, güç ve mertliği ifade ediyor. Kırmızıyı bölen beyaz renkle oluşturulan haç ise Hıristanlığı temsil ediyor.

Kültürel zenginlikler ve hoşgörü ülkesi: Hindistan

Birçok farklı dinden insanın bir arada yaşadığı Hindistan’ın bayrağında da bu durumun esintilerini görüyoruz. Bayraktaki yeşil renk Müslümanları, safran sarısı renk Hinduizm mensuplarını ve beyaz renk de bu iki farklı inanç arasındaki barışı simgeliyor. Bayrağın merkezindeki mavi yuvarlakta günün 24 saatini ifade eden 24 adet sivri uç var.

Turizmle öne çıkan ülke: Bahamalar

Karayiplerde yer alan bir ülke olan Bahamalar’ın bayrağındaki altın sarısı renk ülkenin uçsuz bucaksız sahillerini ve kumsallarını; açık mavi ise ülkeyi çevreleyen Karayip Denizi’ni simgeliyor. Siyah renk Bahamalıların gücünü ve canlılığını, üçgen şekli de doğanın onlara verdiği kaynaklardan olabildiğince fazla faydalanma tutkularını ifade ediyor.

Bayrağında otomatik silah kullanan sayılı ülkelerden: Mozambik

1498-1975 yılları arasında Portekiz kolonizi olan Mozambik, bayrağında silah bulunan sayılı ülkelerden biri. Bünyesinde barındırdığı unsurlarla birçok mesaj veren bu bayrağın üzerindeki kalaşnikof, ülkenin bağımsızlık mücadelesini temsil ediyor. Silahın arkasındaki açık kitap eğitimin önemini; orak ülkenin sağlam tarımsal faaliyetlerini; yıldız da Marksizm ve enternasyonalizmi simgeliyor.

Kadim uygarlıklardan biri: İran

İran kültüründe yeşil büyümeyi ve mutluluğu; beyaz barışı; kırmızı da ateşi ve sevgiyi simgeler. İran bayrağındaki yeşil ve kırmızı bölümlerin çevresini kaplayan desen gibi şey aslında 11+11 adet “Allahu ekber” (Allah her şeyden uludur) yazısı. Toplamda 22 tane olmasının sebebi, İran'da yaşanan devrimin İran takvimine göre 22 Bahram'da gerçekleşmiş olması.

Bağımsızlığı vurgulayan Vietnam

Vietnam bayrağındaki canlı kırmızı renk komünizme ve ülkenin bağımsızlık savaşında dökülen kana bir gönderme. Ortadaki beş köşeli yıldız ise işçinin, askerin, köylünün, gençlerin ve aydınların birleşmesini temsil ediyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Arnavutluk

Arnavutluk’un bayrağı kırmızı bir arkaplan ile ortaya yerleştirilmiş çift başlı bir kartaldan oluşuyor. Arnavutluk bayrağının ilk kullanıldığı tarih 28 Kasım 1443, yer ise ülkeye hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan eden vatandaşların bayrağı açtığı kale. Bizans İmparatorluğu’ndan alınan çift başlı kartal sembolü, Bizans’ın Yakın Doğu ve Batı’ya hakimiyetini temsil ediyor. Arnavutluk milliyetçileri de aynı sembolü Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlıklarını temsil etmek için kullanmış.

Türk kültürüyle benzerlik gösteren Macaristan

Resmi olarak 12 Ekim 1957’de kullanılmaya başlanan Macaristan bayrağındaki yeşil renk ülkenin dağlarını, beyaz renk nehirlerini ve kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanı temsil ediyor.

Rihanna'nın memleketi: Barbados

Ada ülkesi Barbados, bayrağında demokrasi kavramına dikkat çeken ülkeler arasında. Arkaplandaki mavi renk gökyüzünü ve ülkeyi çevreleyen denizi, sarı ise kumsalları ifade ederken ortada mitolojik deniz tanrısı Neptün’ün (Roma mitolojisindeki adı Neptün, Yunan mitolojisindeki adı Zeus) üç uçlu mızrağı yer alıyor. Mızrağın kırık ucu Barbados’un bir zamanlar sömürgesi olduğu Birleşik Krallık’tan ayrılışını sembolize ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci gölüne ev sahipliği yapan Uganda

Doğu Afrika ülkesi Uganda’nın bayrağında yatay şekilde üç farklı renk ve ortada bir kuş yer alıyor. Arkaplandaki siyah renk Afrika halkını, sarı renk Afrika güneşini; kırmızı renk de Afrika halklarının kardeşliğini simgeliyor. Bayrağın ortasında kullanılan turna, aynı zamanda ülkenin sembolü. Kuşun tek bacağı havada olan hali, Uganda’nın ilerleyişini temsil ediyor.

Bayrağında halı motifi olan sayılı ülkelerden: Türkmenistan

Türkmenistan’ın bayrağında bir adet yarımay (İslam’ın sembolü), ülkenin beş bölgesini temsil eden beş yıldız ve ülkenin orijinal kabilelerini temsil eden beş adet detaylı halı motifi var.

Kadim bir yapıya ev sahipliği yapan Kamboçya

Kamboçya’nın bayrağında dünyaca ünlü tapınak Angkor Wat yer alıyor. Angkor Wat, dünyanın en büyük dinî yapısı ve Kamboçya’nın en popüler kültürel sembolü.

Dünyanın en eski ismine sahip ülkesi: Lübnan

Bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan’ın bayrağındaki kırmızı renk özgürlük için dökülen kanı, beyaz renk ise barışı, dağlardaki karı ve saflığı temsil ediyor. Ortadaki sedir ağacı ise Lübnan’ın ulusal sembolü ve sonsuzluğu, mutluluğu ve zenginliği ifade ediyor.

İslam'ın doğduğu ülke: Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın bayrağındaki yeşil renk İslam’ı; kılıç ise ülkenin adaleti sağlama konusundaki kararlılığını niteliyor.

Kaynaklar: All That's Interesting, Holiday Me, Matador Network, Kids World Travel Guide