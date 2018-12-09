Dünya'nın En Hızlı Elektrikli Yarış Arabası Sergilenecek

Dünya'nın en hızlı elektrikli yarış arabası Volkswagen I.D. R Pikes Peak, hayranlarına yakın olabilmek için müzede sergilenecek

Dünya'nın en hızlı elektrikli otomobili diye bir cümle başlarkan, çoğu insanın aklına devamında "Tesla" sözcüğünü duyacağı gelir. Fakat gerçekler o şekilde değil. Volkswagen'in I.D. R Pikes Peak isimli modeli bu ünvanı elinde bulunduruyor.

Los Angeles'ta yapılan tırmanma yarışlarının galibi olmakla kalmayıp, tüm zamanların rekorlarını da elinde tutan Pikes Peak, Petersen Otomobil Müzesi'nde sergilenecek. 9 Aralık 2018 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında sergilenmeye başlanacak olan bu ilgi çekici otomobil, hayranlarına daha çok hitap edebilmesi ve yakın gelecekte gerçekleştirilecek "Driving Toward Tomorrow" dikkat çekebilmesi açısından dışarıda serginecek.

Müze, gelecek sene "Driving Toward Tomorrow" sergisiyle birlikte concept araçlar ve elektrikli otomobillleri sergileyerek, geleceğin taşıtlarının nasıl görüneceğine dair bir farkındalık yaratmayı planlıyor. Amerika'da açılacak bu sergi, uluslarası platformalarda üretim yapan tüm otomobil üreticilerini davet ediyor ve farklı tüm modelleri sergilemek istediklerini belirtiyor.

Müze direktörü Terry L. Karges, Volkswagen ile yaptıkları iş birliğinden çok memnun olduklarını belirterek, " Ziyaretçilerimize böyle etkileyici bir tasarıma, teknolojiye ve hıza sahip bir aracı sunmaktan onur duyuyoruz. Onların geleceğe ve geleceğin taşıtlarının nasıl olacağına dair heyecanlarına ortak olabildiğimiz için mutluyuz" açıklamalarında bulundu.

VW 24 Haziran 2018 tarihinde tırmanma yarışına katıldığında, 670 beygirlik güç üreten çift elektrik motora sahip bu sürat makinasıyla 7 dakika 57 saniyede parkuru tamamlamayı başardı. Uluslarası Pikes Peak tırmanma yarışı çok takipçisi olan ve otomobillerin test edildiği önemli bir yarış.

Bunun yanı sıra ise Alman devi, tamamı elektrikli olan araç üretimine de 2020 yılı itibari ile başlayacağını duyurdu. Otomobil üreticilerinin, platformlarına hızla elektirkli araç üretimine çeviirdiğini bu sene farklı markalarda da görmüştük. Geleceğin otomobilleri şimdiden elektrikli arabalar üzerine şekillenmeye başlamış gibi görüküyor.