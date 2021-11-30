Dünyadaki Uykusuzluk ve Gerginlik Oranları Açıklandı

35 ülkede gerçekleştirilen Dünya Sağlık Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye için çarpıcı sonuçlar sunan araştırmaya göre uyku problemlerimiz ve gerginlik oranlarımız, diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek. İşte o araştırmadaki detaylar...

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülkede geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. "Dünya Sağlık Araştırması" isimli bu çalışma kapsamında, her üç kişiden bir tanesinin uyku problemi yaşadığı açığa çıktı. Ancak Türkiye, bu araştırma kategorisinde ortalamanın altında kaldı. Çünkü araştırmaya göre vatandaşlarımızın yarısı, uyku problemleri yaşıyor.

Araştırma kapsamında irdelenen konulardan bir tanesi de bireylerin ne kadar stresli ve gergin olduklarıyla ilgiliydi. Türkiye, ne yazık ki bu konuda da ortalamanın üzerinde sonuçlar verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 31'i stres altında olduğunu söylerken, Türkiye'deki bireylerin yüzde 39 gibi ciddi bir bölümü gergin olduğunu ifade ediyor.

Ev kadınları, daha sağlıksız olduklarını düşünüyorlar

Dünya Sağlık Araştırması, insanların kendini sağlıklı hissetme durumlarını da ortaya koydu. Araştırmaya göre dünya genelinin yüzde 79'u, sağlıklı olduğunu düşünüyor. Türkiye'de sağlıklı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 78. Ancak Türkiye'de dünya geneline kıyasla dikkat çeken bir istatistik var.

Türkiye'deki insanlar da diğer ülkelerdeki gibi yaşlandıkça sağlıksız olduğunu düşünmeye başlıyor. Dünya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 18-34 yaş grubundaki insanların yüzde 88'i sağlıklı olduğunu düşünüyor. 35 yaş ve üzerindeki vatandaşların kendini sağlıklı görme oranı ise yüzde 73. Ancak Türkiye'yi bu konuda diğer ülkelerden ayıran bir husus var. Öyle ki ev kadınları, sağlık algısının en düşük olduğu kategori olarak ortaya çıkıyor. Buna göre; Türkiye'deki ev kadınlarının yalnızca yüzde 61'i sağlıklı olduğunu düşünüyor...