Dünyanın En Değerli Markaları Açıklandı - 2022

Brand Finance, her yıl yayımladığı Global 500 2022 raporunu yayımladı ve dünyanın en değerli markalarını ortaya koydu. Zirve, yeniden Apple'da olurken Amazon, Apple'ı çok yakından takip etti.

Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 2022 raporu bugün yayımlandı. Raporla birlikte 2021 yılının en hızlı büyüyen, marka değeri en fazla olan, en güçlü ve dünya bölgelerinin en güçlü şirketleri ortaya kondu. Bu yılki rapor, en değerli markalar açısından genel hatlarıyla aynı kalsa da en hızlı büyüyen markalar listesinde dev bir misafire ev sahipliği yaptı.

Brand Finance Global 500 2022 raporuna göre dünyanın marka değeri en değerli markası, 2021 yılında da devasa bir yükseliş yaşayan Apple oldu. Apple, 2021 yılında değerini 355,1 milyar dolara çıkardı. Apple’ı takip eden isim, 350,3 milyar dolarlık marka değeriyle Amazon olurken Google, 263,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en değerli 10 markası -2022

Apple – 355,1 milyar dolar

Amazon – 350,3 milyar dolar

Google – 263,4 milyar dolar

Microsoft – 184,2 milyar dolar

Walmart – 111,9 milyar dolar

Samsung – 107,3 milyar dolar

Facebook – 101,2 milyar dolar

ICBC – 75,1 milyar dolar

HUAWEI – 71,2 milyar dolar

Verizon – 69,6 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları sıralaması, geçtiğimiz yılın raporuyla neredeyse tamamen aynıydı. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook ve ICBC, sıralamadaki yerini korurken Huawei ve Walmart sıra atladı, Verizon ve Samsung ise sırasını kaybetti. En değerli markalar sıralamasında bir ve ikinci marka arasındaysa 5 milyar dolar fark vardı.

2021’de en fazla değerlenen 10 marka

TikTok - %215

Snapchat - %184

Kakao - %161

AMD - %122

BYD - %100

NVIDIA - %100

Twitter - %85

AstraZeneca - %77

Coupang - %72

CDW - %71

Dünyanın en güçlü* 10 markası:

WeChat – 93,3 puan

Coca-Cola – 93,3 puan

Google – 93,3 puan

YouTube – 93,2 puan

Naver – 92,5 puan

SBER – 92,3 puan

Ferrari – 90,9 puan

Amazon – 90,3 puan

Deloitte – 90,2 puan

Pepsi – 90,1 puan

Bölgelere göre dünyanın en güçlü ve değerli şirketleri:

Güney ve Kuzey Amerika: En değerli marka: Apple En güçlü marka: Coca-Cola

Avrupa : En değerli marka: Mercedes-Benz En güçlü marka: SBER

: Orta Doğu ve Afrika: En değerli marka: Aramco En güçlü marka: Etisalat

Asya-Pasifik: En değerli marka: Samsung En güçlü marka: WeChat



*En güçlü marka, pazarlama yatırımı, hissedar öz sermayesini ve iş performansını değerlendirerek yapılan puanlandırmayla belirleniyor.