Dünyanın En Değerli Markaları Açıklandı - 2022

Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 2022 raporu bugün yayımlandı. Raporla birlikte 2021 yılının en hızlı büyüyen, marka değeri en fazla olan, en güçlü ve dünya bölgelerinin en güçlü şirketleri ortaya kondu. Bu yılki rapor, en değerli markalar açısından genel hatlarıyla aynı kalsa da en hızlı büyüyen markalar listesinde dev bir misafire ev sahipliği yaptı.
Brand Finance Global 500 2022 raporuna göre dünyanın marka değeri en değerli markası, 2021 yılında da devasa bir yükseliş yaşayan Apple oldu. Apple, 2021 yılında değerini 355,1 milyar dolara çıkardı. Apple’ı takip eden isim, 350,3 milyar dolarlık marka değeriyle Amazon olurken Google, 263,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer aldı.
Dünyanın en değerli 10 markası -2022
- Apple – 355,1 milyar dolar
- Amazon – 350,3 milyar dolar
- Google – 263,4 milyar dolar
- Microsoft – 184,2 milyar dolar
- Walmart – 111,9 milyar dolar
- Samsung – 107,3 milyar dolar
- Facebook – 101,2 milyar dolar
- ICBC – 75,1 milyar dolar
- HUAWEI – 71,2 milyar dolar
- Verizon – 69,6 milyar dolar
Dünyanın en değerli markaları sıralaması, geçtiğimiz yılın raporuyla neredeyse tamamen aynıydı. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook ve ICBC, sıralamadaki yerini korurken Huawei ve Walmart sıra atladı, Verizon ve Samsung ise sırasını kaybetti. En değerli markalar sıralamasında bir ve ikinci marka arasındaysa 5 milyar dolar fark vardı.
2021’de en fazla değerlenen 10 marka
- TikTok - %215
- Snapchat - %184
- Kakao - %161
- AMD - %122
- BYD - %100
- NVIDIA - %100
- Twitter - %85
- AstraZeneca - %77
- Coupang - %72
- CDW - %71
Dünyanın en güçlü* 10 markası:
- WeChat – 93,3 puan
- Coca-Cola – 93,3 puan
- Google – 93,3 puan
- YouTube – 93,2 puan
- Naver – 92,5 puan
- SBER – 92,3 puan
- Ferrari – 90,9 puan
- Amazon – 90,3 puan
- Deloitte – 90,2 puan
- Pepsi – 90,1 puan
Bölgelere göre dünyanın en güçlü ve değerli şirketleri:
- Güney ve Kuzey Amerika:
- En değerli marka: Apple
- En güçlü marka: Coca-Cola
- Avrupa:
- En değerli marka: Mercedes-Benz
- En güçlü marka: SBER
- Orta Doğu ve Afrika:
- En değerli marka: Aramco
- En güçlü marka: Etisalat
- Asya-Pasifik:
- En değerli marka: Samsung
- En güçlü marka: WeChat
*En güçlü marka, pazarlama yatırımı, hissedar öz sermayesini ve iş performansını değerlendirerek yapılan puanlandırmayla belirleniyor.