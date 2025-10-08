Dünyanın En İnce Kavisli Ekranlı 5G Telefonu TECNO Spark Slim 5G Türkiye'de

Dünyanın en ince, kavisli ekranlı 5G telefonu olarak nitelendirilen TECNO Spark Slim 5G Türkiye'de satışa sunuldu. İşte özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de büyük ilgi gören akıllı telefon markası TECNO, yeni modellerini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, dünyanın en ince, kavisli ekranlı 5G telefonu ünvanına sahip TECNO Spark Slim 5G modelini resmen Türkiye’de satışa sundu.

5,95 mm’lik inceliğe sahip bütçe dostu fiyatla gelen telefon, ön tarafında neredeyse tamamen ekran gibi görünen çok ince çerçeveli kavisli bir tasarımla geliyor. Arkada ise ilginç yatay uzanan bir kamera kurulumu var. Biraz iPhone Air’ı ve Google Pixel telefonları andırsa da kendine has bir arka tasarımı var diyebiliriz. Hatta 2 göz varmış gibi bir görüntü sunuyor.

TECNO Spark Slim 5G neler sunuyor?

Telefonda 6,78 inç boyutunda büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 144 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı sunarak kullanıcıya çok akıcı bir görüntü deneyimi yaşatacak. 1224x2720 çözünürlük ve 4500 nitlik çok yüksek maksimum parlaklık sunulduğunu belirtelim. Cihazın boyutları 164,23 x 75,91 x 5,95 mm iken ağırlığı ise 156 gram.

TECNO Spark Slim 5G modelinde orta segmentte konumlanan ve günlük performans için gayet yeterli bir işlemci olan MediaTek Dimensity 6400 bulunuyor. Şirkete göre bu çip, 5 yıl akıcı bir kullanım garantisini kullanıcılara sunacak. İşlemcinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle eşleştirildiğini belirtelim.

Telefonun arkasında üst kısımdaki yatay adaya yerleştirilen 50 MP ve 2 MP’lik 2 adet kamera bulunuyor. Önde ise delikte bulunan 13 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefon, 5160 mAh’lik 45W hızlı şarj desteğiyle gelen bir bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde 28 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

TECNO Spark Slim 5G modeli; Zarif Beyaz ve Cool Siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. IP64 dayanıklılıkla gelen telefonda NFC, Bluetooth 5.4, yapay zekâ özellikleri, Gorilla Glass 7i koruma gibi özellikler de var.

TECNO Spark Slim 5G teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 144 Hz, 1224x2720 çözünürlük, 4500 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 6400 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5160 mAh (45W) İşletim sistemi Android 15 Boyutlar 164,23 x 75,91 x 5,95 mm Ağırlık 156 gram

TECNO Spark Slim 5G fiyatı