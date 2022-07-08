Richard Mille ve Ferrari ortaklığıyla üretilen dünyanın en ince saati satışa çıktı. Fiyatıyla bir otomobilden pahalıya satılan saat, tasarımı ve özellikleriyle oldukça ilgi çekiyor.

Teknolojinin gelişmesi sonucunda akıllı cihazlar günden güne önem kazanmaya başladı. Son zamanların en popüler ürünlerinden olan akıllı saatler, pek çok kişinin işini kolaylaştırdığı için vazgeçilmez hale geldi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve satışa sunulan bir saat hem tasarımı hem de fiyatıyla adından uzunca bir süre söz ettirecek gibi görünüyor.

Saat denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Richard Mille ve dünyanın en iyi otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari ortaklığıyla bir saat satışa çıktı. Ancak bu saati normal saatlerden hatta akıllı saatlerden ayıran önemli bir özelliği var. Bu saat dünyanın en ince saati olma özelliğini taşıyor ve fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor.

Dünyanın en ince saati adını bir otomobilden aldı

Richard Mille markası tarafından üretilen ve dünyanın en ince saati olma unvanını kazanan saat tam olarak 1,75 mm kalınlığında. Bu rekoru elinden aldığı saat olan Bulgari Octo Finissimo Ultra ise yalnız 1,88 mm kalınlığındadır. Richard Mille, RM UP-01 Ferrari adı verilen saati, tıpkı adaşı olan otomobil gibi, oldukça sağlam malzemelerden ve saat yapımcısının ismine layık etkileyici bir mekanizma ile üretti.

Saatin içerisinde yer alan dişli mekanizması 1,18 mm kalınlığında. Saatin üretiminde kullanılan ürünler normal gündelik bir saatin üretiminde kullanılan malzemeler değil. Bu saate adete bir sanat eseri olarak bakan Richard Mille ve Ferrari, saati 51 mm gövde boyutunda üretti. İnceliği kadar ilginç bir tasarıma sahip olan saat, manuel bir düzeneğe sahip ve kullanıcının, özel bir araç yardımıyla durduğu zaman yeniden kurması gerekiyor. Çok fazla ince dişlinin bir araya geldiği gövde, yüksek sağlamlığa sahip metal bir malzemeden üretilmiş.

İncelik rekoru kıran saat fiyatıyla da bir rekor kıracak gibi gözüküyor. Açıklandığı kadarıyla tam 1,8 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip bu saati almak yerine Ferrari'nin bir spor otomobilini satın alabilirsiniz. Hatta öyle ki bazı otomobil markalarının otomobillerinden 2 tane bile alabilirsiniz. Sınırlı sayıda üretilen saatten yalnızca 150 adet üretildi.

Dünyanın en ince saati RM UP-01’in özellikleri: