Dünyanın ilk tamamen elektrikli itfaiye kamyonu, salı günü Kanada’nın Kuzey Vancouver bölge itfaiyesi kadrosuna katıldı. Elektrikli araç eğitim merkezinde kullanılacak.

Elektrikli araçlar hayatımıza gireli birkaç yıl oluyor. Elektrikli otomobiller, elektrikli kamyonetler ve otobüsler kendilerine günlük kullanımda yer buluyor. İlk defa bir tamamen elektrikli araç itfaiye tarafından kullanılmak üzere teslim alındı.

Rosenbauer America ekibi, geliştirdikleri elektrikli kamyonet konseptini ABD’nin batı kuyusu boyunca tanıtıyordu. Firma, aracın Kanada turunda kullanılacağı ilk yer olarak Metro Vancouver’daki Kuzey Vancouver bölge itfaiyesini seçti.

İtfaiye araçları üreticisi, elektrikli modellerde iddialı

Rosenbauer, ABD’nin önemli acil durum müdahale aracı üreticileri arasında yer alıyor. Firma her yıl yaklaşık 800 adet itfaiye aracı üretiyor. Bu araçlara ek olarak, acil durumlarda kullanılabilen, esasen firmanın tanıtım amacıyla kullandığı demo itfaiye kamyonları da bulunuyor.

Bu elektrikli model de ABD’nin batı kıyısı boyunca çeşitli departmanları ziyaret etmişti. Rosenbauer ekibi şimdi de Kanada’da aracın teknik özelliklerini gösterdi. Kuzey Vancouver bölge itfaiyesinde yapılan aktiviteye diğer bölgelerden itfaiyeciler de dahil oldu.

Aracın resmi olarak bölge itfaiyesinin envanterine eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor olsa da elektrikli bir itfaiye aracı görmek, elektrikli araçların potansiyel gücü hakkında bilgi veriyor.

Elektrikli itfaiye kamyonu yıllar süren çalışmanın ürünü

Elektrikli itfaiye aracı konseptini ilk olarak 2017 yılında görmüştük. Firma o yıl tanıttığı konsept aracı daha da geliştirdi. Aracın batarya ömrü uzatıldı, böylece daha kullanışlı olması sağlandı. Aracın özel batarya teknolojisi de oldukça hızlı şarj olabilmesini sağlayacak şekilde geliştirildi. Ayrıca benzinli jeneratöre olan ihtiyaç da ortadan kaldırılmış oldu.

İtfaiye aracı 8 kişilik bir ekibi taşıyabiliyor. Rosenbauer, 2017 yılında yaptığı açıklamada aracın karbon salınımını azaltmakta faydalı olacağını söylerken, bu modellerin benzinli modellerle aşağı yukarı aynı fiyata satılacağını belirtti.