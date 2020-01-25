Elektrikli arabalar, otomotiv pazarındaki payını giderek artırırken bu alana farklı şirketler de girmeye başladı. Bu şirketlerden bir tanesi de General Motors olacak ve şirket, 2010 yılında üretimini durdurduğu Hummer’ı elektrikli araç olarak yeniden canlandıracak.

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre General Motors, 2010 yılında üretimi durdurulan Hummer markasını, üreteceği elektrikli pikaplarla yeniden canlandırmayı planlıyor.

Şirket, Hummer’ın dönüşünü ise NBA’in süper yıldızı LeBron James ile birlikte duyuracak. LeBron James, markanın yeniden hayata getirilmesinin tanıtımı kapsamında önümüzdeki ay düzenlenecek olan Super Bowl sırasında yayınlanacak bir reklamda yer alacak.

Hummer’ın dönüşü

General Motors, Hummer’ı tek başına bir marka olarak canlandırmak yerine şirketin araç yelpazesindeki modellerden bir tanesi olarak canlandıracak. Yani Hummer için eskisi kadar hakimiyet sahibi bir model olamayacak diyebiliriz.

General Motors, Hummer’ı yeniden canlandırarak Hummer tutkunlarını sevindirmesinin yanında aracın elektrikli olması da bir diğer artı. Özellikle bu tarz güçlü araçların yakıt tüketiminin oldukça fazla olduğunu göz önüne alacak olursak elektrikli olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

General Motors’un yeni elektrikli Hummer’ında sürücülere ne tür özellikler sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak elektrikli pikap alanında Tesla, Ford ve Rivian gibi şirketlerin olduğunu düşünecek olursak rekabetin oldukça fazla olacağını söylemek de gerekiyor. Aracın ne tür özelliklere sahip olacağı ise ilerleyen yıllarda daha detaylı olarak ortaya çıkacaktır.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre yeni elektrikli Hummer pikaplar, 2022’nin başlarında satışa sunulmaya başlanacak. Ayrıca yeni Hummer, General Motors’un ilk elektrikli SUV (sportif arazi aracı) ve pikap türündeki aracı olacak. Peki, sizce elektrikli Hummer, Tesla’nın Cybertruck’ı ile baş edebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.