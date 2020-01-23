Bir Tasarımcı, Tamamen Elektrikli Uçak Konseptini Paylaştı

Joe Doucet isimli bir tasarımcı, gelecekte sera gazı emisyonunu sıfıra indirecek elektrikli uçak konseptini paylaştı. Tasarımcı, uçağının jet uçaklardan daha yavaş olduğunu da söyledi.

Her gün milyonlarca insanı uzak noktalara ulaştıran ticari uçaklar, günümüzde sera gazı emisyonunun %2,5’ini oluşturuyor. Elbette bu değer arabalar veya fabrikalar kadar yüksek değil, ancak eğer dünyamızı kurtarmak istiyorsak her alanda belli önlemleri almaya başlamamız gerekiyor.

İşte Joe Doucet isimli bir tasarımcı, uçaklardaki emisyonu tamamen kaldıracak elektrikli uçak konseptiyle karşımıza çıktı. ‘ZER0’ ismini verdiği bu elektrikli uçak, gücünü bataryalardan ve elektrik jeneratörlerinden alıyor. Bu elektrik kaynakları da güneş panellerinden şarj olabiliyor.

Konsept uçak, jet motorlu uçaklardan daha yavaş:

Üç pervaneye sahip olan konsept uçak, elbette jet uçaklarından çok daha yavaş gidiyor. Jet uçakla uçan yolcuların 2 saatte varabilecekleri bir noktaya ZER0, 2 saat 25 dakikada varabiliyor. Fakat tasarımın dünyaya yaptığı katkı düşünülünce bu zaman fazlalığı bir hiç gibi duruyor.

ZER0’nun kanatları, günümüz uçaklarında gördüğümüz kanatlardan çok daha büyük. Bunun sebebi ise uçağa uygulanan kaldırma kuvvetini en ideal seviyeye getirmek. Joe Doucet, ZER0’nun herhangi bir gücü olmaması durumunda havadan yere süzülebileceğini de söyledi.

ZER0’nun arkasında bulunan üç pervane, uçağı çekmek yerine itiyor. Bu konuda araştırma yapan Doucet, itiş yapan pervanelerin yakıt tasarrufu konusunda çok daha verimli olduğu sonucuna varmış. Doucet, pervanelerin arka tarafta bulunmasının bir amacının da estetik görünüş olduğunu da itiraf etmiş.

Joe Doucet, uçağın tasarımı üzerine aylarca çalışsa da tamamen işlevsel bir tasarım ortaya çıkarmış olamayabileceğini de söylüyor. Buna sebep olarak da kendisinin ne bir havacılık mühendisi, ne de bir elektrik motoru uzmanı olmadığı gerçeğini veriyor. Doucet, uçağın yalnızca tasarımıyla gözünüzü almasını istiyor.

Elektrikli uçaklar aslında yalnızca günümüzde konuşulan bir konu değil. Küçük elektrikli uçaklar 1970’lerden bu yana ortaya çıksa da teknolojinin gelişmesiyle bu sektör de önem kazandı. Son örnek olarak Hyundai ve Uber, kendi uçan taksilerini bu senenin CES etkinliğinde tanıtmıştı.