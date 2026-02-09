Dünyanın İlk Sodyum İyon Bataryalı Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: -40 Derecede Bile Menzilini Koruyabiliyor

Çinli Changan Automobile, dünyanın ilk sodyum iyon bataryalı binek otomobili Nevo A06'yı duyurdu. Araç, ekstrem hava koşullarında bile bataryasını sağlıklı bir şekilde koruyabiliyor.

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça bu araçlara güç veren batarya sistemleri de daha da gelişiyor ve yüksek verimlilik sunan yeni batarya sistemleri hayatımıza giriyor. Sodyum iyon bataryalar da bunlardan biriydi. Şimdi ise sodyum iyon batarya teknolojisi konusunda bir gelişme yaşandı.

Tarhite ilk kez sodyum iyon bataryaya sahip seri üretim bir binek otomobil geliştirildi. Bu otomobil, Çin merkezli Changan Automobile’in imzasını taşıyor ve Changan Nevo A06 ismini alıyor. Araç, CATL’ın sodyum iyon pilleriyle çalışıyor.

-40 derecede bile batarya kapasitesinin %90'ını koruyor

Duyuru, sıcaklıkların çoğu elektrikli aracın dayanabileceği sınırların çok altına düştüğü Moğolistan’da yapılan testlerin ardından geldi. Otomobil, kapsamlı kış testlerinde yaklaşık -30°C'de normal şekilde şarj olabildi ve -50°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışmaya devam etti.

En dikkat çeken noktalardan biri ise çok ekstrem seviyelerde bile pil ömrünü koruyabilmesi. Araç, -40 derecede bataryanın orijinal kapasitesinin %90'ından fazlasını koruduğu bildirildi; bu, geleneksel lityum bataryalarda elde edilmesi neredeyse imkânsız bir seviye.

Aracın 45 kWh kapasiteye sahip sodyum iyon pil paketi var. Bu batarya, toplamda 400 km’nin üzerine çıkan bir menzil sunabiliyor. Kâğıt üzerinde giriş seviye elektrikli otomobiller ile benzer olmasına rağmen sodyum iyon teknolojisinin ekstrem koşullarda sunduğu yüksek verimlilik ve performans onu öne taşıyor. Bataryası, sıfırın altındaki sıcaklıklarda LFP bataryalara göre birkaç kat daha fazla güç sağlayabiliyor ve menzil kaybı olmadan ivmelenmeyi ve kabin ısıtmasını koruyabiliyor.

Sodyum daha ucuz, daha bol ve tedarik zinciri aksamalarına karşı daha az hassas. Lityum ihtiyacını ortadan kaldırması büyük bir avantaj. Aynı zamanda kullanılan Naxtra hücrelerinin termal kaçışa karşı çok daha dirençli olması da yangın riskini minimuma indiriyor. Neva A06’nın 2026 içinde Çin’de piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtelim. Changan Automobile, bu tür bataryalı araçların sayısını artıracağını da eklemiş.