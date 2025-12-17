Tümü Webekno
Elektrikli Otomobillerin Menzilini %45 Artırabilecek Esnek Batarya Teknolojisi Geliştirildi

Solidion Technology isimli şirketin geliştirdiği yeni yüksek silikon içerikli yeni nesil anot malzemeleri sayesinde drone uçuş süreleri ve elektrikli otomobillerin menzilinde önemli bir artış bekleniyor.

Elektrikli Otomobillerin Menzilini %45 Artırabilecek Esnek Batarya Teknolojisi Geliştirildi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD merkezli Solidion Technology, lityum-iyon bataryalar için geliştirdiği yüksek silikon içerikli yeni nesil anot malzemesini tanıttı. Şirketin “game changer” olarak nitelendirdiği bu teknoloji, özellikle drone’ların uçuş süresini ve elektrikli otomobillerin menzilini %20 ila %45 oranında artırma potansiyeline sahip.

Yenilenebilir enerji ve elektrikli ulaşımın hızla yaygınlaşması, batarya teknolojilerinde hem daha yüksek kapasite hem de daha güvenli üretim ihtiyacını beraberinde getiriyor ancak mevcut lityum-iyon bataryalarda kapasite artışı, üretim maliyetleri ve güvenlik riskleriyle sınırlı. Solidion’un yeni anot tasarımı ise bu sorunlara aynı anda çözüm sunacak.

Silikonla güçlenen esnek anot

2

Solidion’un geliştirdiği anot, esnek kauçuk benzeri bir yapı içinde silikon barındırıyor. Küresel yapıya sahip bu anot, hem yapısal dayanıklılık sağlıyor hem de uzun süreli performansı koruyor. Grafen-silikon kompoziti ve farklı grafit türleriyle uyumlu olması, mevcut üretim hatlarına kolay entegrasyon imkânı tanıyor.

En dikkat çekici noktalardan biri ise kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemine ihtiyaç duyulmaması. Geleneksel üretimde kullanılan ve patlayıcı özellik taşıyan silan gazı bu teknolojide yer almıyor. Böylece hem üretim güvenliği artıyor hem de maliyetler önemli ölçüde düşüyor. Üstelik anot üretiminde metalurjik sınıf ya da geri kazanılmış silikon kullanılabiliyor.

Daha güvenli, daha uzun menzil

3

Solidion’un patentli teknolojisi, anot içinde ağırlıkça %45 ila %95 oranında silikon kullanımına izin veriyor. Bu da daha yüksek enerji yoğunluğu anlamına geliyor. Şirket bu sayede drone’ların uçuş süresinin ve elektrikli otomobillerin menzilinin ciddi biçimde uzayacağını belirtiyor.

Bir diğer önemli avantaj ise teknolojinin hem sıvı elektrolitli hem de katı hâl bataryalarla uyumlu olması. Yani sektör gelecekte katı hâl bataryalara geçse bile Solidion’un anot teknolojisi geçerliliğini koruyacak.

