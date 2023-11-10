Dünyanın İlk Tam Göz Nakli Gerçekleştirildi

New York'ta bir grup bilim insanı, dünyanın ilk tam göz naklini gerçekleştirdi. Söz konusu vakada görme duyusu yerine gelmedi ancak uzmanlar, elde ettikleri başarının çok önemli olduğunu söylüyorlar.

Organ nakli çalışmaları, günümüzde oldukça önemli. Neticede hayatını kaybeden kişilerin organları, başka bir insan için hayata tutunma anlamı taşıyabiliyor. Ancak bugüne dek yapılan çalışmalarda, standartların dışına çok da çıkılamadı. Örneğin göz gibi en önemli duyu organlarımızdan biri, bugüne dek bir insandan başka bir insana tam anlamıyla nakledilememişti.

İşte şimdi, bu durumun yakında değişebileceğini gözler önüne seren bir durum yaşandı. New York'ta hizmet vermekte olan NYU Langone Health'te çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, dünyanın ilk tam göz naklini gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Nakledilen göz henüz görme yetisi kazanmadı ancak gelinen nokta bile tıp dünyası için büyük bir başarı olarak kabul edildi.

21 saat süren bir operasyon gerçekleştirildi

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan hasta, bundan bir süre önce iş kazası geçirdi. Yüksek voltajlı elektrik akımına kapılan talihsiz adam, yüzünün büyük bir bölümünü, ağzını ve sol gözünü tamamen kaybetti. İlk aşamada kısmî yüz nakli gerçekleştiren uzmanlar, tam 21 saat süren bir operasyon ile göz nakli yapmayı başardılar. Geçmişte yapılan göz nakilleri genelde korneadan ibaretken, bu kez göz küresinin tamamı nakledildi.

6 ay önce gerçekleştirdikleri operasyon ile ilgili konuşan Dr. Eduardo Rodriguez, bu süreçte kan damarları ile retinada ciddi bir iyileşme yaşandığını söyledi. Operasyon sırasında hastanın kök hücrelerini sinir bölgesine yerleştirdiklerinden bahseden bilim insanı, görme duyusu yerine gelmemiş olsa da göz küresindeki iyileşmenin çok önemli olduğunu aktardı. Rodriguez'e göre göz bilimi üzerine çalışan diğer doktorlarla iş birliği yapmak, bu vakada olmasa bile başka bir vakada mutlaka görme duyusunun yeniden kazanılmasını sağlayacak.