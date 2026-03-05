Tümü Webekno
IMDb Puanı Düşük Olsa Bile Bir Şans Vermeniz Gereken Filmler

Bazı filmler, gayet iyi olmalarına rağmen IMDb'de düşük puanlarda kalabiliyor. Biz de bu yapımları sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Birçok insanın, bir filmi izlemeden önce baktığı ilk yerlerden biri şüphesiz IMDb oluyor. Evet, çok fazla kullanıcısı olması nedeniyle puanlar filmler hakkındaki bir fikir edinmek için iyi bir yol olabilir. Ancak IMDb puanları her zaman bir filmin kalitesini yansıtmaz. Öyle ki puanı düşük olmasına rağmen aslında gayet iyi olan birçok yapım var.

Biz de bu içeriğimizde IMDb puanı düşük olmasına rağmen bir şans vermeniz gereken ve gerçekten iyi olan filmleri sizler için derledik. Bu filmleri izledikten sonra neden düşük puanda kaldığına anlam veremeyeceksiniz.

Under the Skin

  • Yıl: 2013
  • Tür: Bilim kurgu
  • IMDb puanı: 6.3

Scarlett Johansson’un başrolünde olduğu Under the Skin, geleneksel bir uzaylı filmi bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattığı için düşük puanlar almış olabilir. Ancak film, insan doğasını dışarıdan bir gözle, oldukça soğuk ve sanatsal bir dille inceliyor. İskoçya sokaklarında geçen bu hikâye, görsel anlatımı ve tekinsiz atmosferiyle izleyiciyi hipnotize etmeyi başarıyor.

Possessor

  • Yıl: 2020
  • Tür: Bilim kurgu, korku, gerilim
  • IMDb puanı: 6,5

Efsane yönetmen David Cronenberg’in oğlu Brandon Cronenberg’in yönettiği Possessor, "body horror" türünün sevenlerinin kesinlikle göz atması gereken bir yapım. Bir kiralık katilin, başkalarının beyinlerine implantlar aracılığıyla girerek cinayet işlemesini konu alıyor ve sizi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

The Empty Man

  • Yıl: 2020
  • Tür: Korku
  • IMDb puanı: 6,2

Fragmanları basit bir gençlik-korku filmi imajı çizse de karşımızda kozmik korku türüne göz kırpan bir yapım çıkıyor. Bir şehir efsanesinin peşine düşen emekli bir polisin hikâyesi, beklediğinizden çok daha karanlık ve karmaşık yerlere evriliyor.

You Were Never Really Here

  • Yıl: 2017
  • Tür: Suç, dram, gizem
  • IMDb puanı: 6,7

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı bu film, şiddetten korkmayan, travma geçirmiş bir Joe isimli geçimini kaybolan kızları bularak sağlayan Joe isimli karaktere odaklanıyor.

Killing Them Softly

  • Yıl: 2012
  • Tür: Suç, dram, gerilim
  • IMDb puanı:6.2

Brad Pitt başrollü Killing Them Softly, üç kişinin mafya tarafından korunan bir kart oyununu soyması ve bunun sonucunda yerel suç ekonomisinin çökmesi üzerine düzeni sağlamak için işe alınan bir tetikçi olan Jackie'nin hikâyesini anlatıyor.

Malignant

  • Yıl: 2021
  • Tür: Korku
  • IMDb puanı: 6,2

James Wan'ın yönettiği Malignant, 80'li yılların "B-tipi korku" filmlerine benzemesi nedeniyle düşük puanlarda kalmıştı. Ancak Wan'ın amacı zaten buydu ve o filmleri çok sevdiği için böyle bir filme imza attı. Eğer 80'li yılların düşük bütçeli korku filmlerini seviyorsanız Malignant'a da bayılacaksınız. Üstelik filmdeki büyük sürpriz de sizi çok şaşırtacak.

Ad Astra

  • Yıl: 2019
  • Tür: Bilim kurgu
  • IMDb puanı: 6.5

Brad Pitt'in başrolde yer aldığı bu film, evrene yönelik bir tehdidi araştırmak ve otuz yıl önce ortadan kaybolan babası hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir uzay görevine çıkan bir astronotu konu ediniyor.

The Vast Of Night

  • Yıl: 2019
  • Tür: Bilim kurgu, gizem, gerilim
  • IMDb puanı: 6.7

Düşük bütçesine rağmen iyi senaryoyla nasıl harika bir film yapılabileceğini gösteren The Vast of Night, uzaylı filmlerini sevenlerin kesin göz atması gereken bir yapım.1950’lerin New York’unda geçen hikaye, gökyüzünde tuhaf bir sinyal fark eden iki gencin gizemi çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

Sanctuary

  • Yıl: 2022
  • Tür: Psikolojik gerilim
  • IMDb puanı: 6.2

Christopher Abbott ve Margaret Qualley başrollü bu film, tek bir mekânda sadece iki oyuncuyla geçen bir yapım. Zengin bir iş insanı ile onun dominatrix'i arasındaki tuhaf ilişkiyi konu alıyor ve izlerken sizi gerim gerim germeyi başarıyor.

existenZ

  • Yıl: 1999
  • Tür: Bilim kurgu, gizem, siberpunk
  • IMDb puanı: 6.8

David Cronenberg imzalı existenZ, sanal gerçeklik konusunu 90'lı yılların sonunda sorgulamayı başaran bir yapım. İzlerken neyin gerçek olup neyin olmadığını anlamakta zorlanacağınız, aynı zamanda sanal gerçekliği daha "organik bir şekilde" ele alarak body horror türüne de giren bir yapım. Organik oyun konsollarının vücuda bağlandığı bir dünyaya gidiyoruz. existenZ'in en büyük şanssızlıklarından biri Matrix ile aynı yıl vizyona girmesi diyebiliriz.

