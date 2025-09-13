Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

e-Devlet’te Köklü Değişim Başlıyor: İşte Yeni Dönem Planları

e-Devlet için yeni dönem başlıyor. Ortak bildirim sistemi kimlik doğrulama ve ödeme çözümleriyle kamu hizmetlerinde köklü değişiklikler geliyor.

e-Devlet’te Köklü Değişim Başlıyor: İşte Yeni Dönem Planları
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

e-Devlet’te önümüzdeki dönemde önemli yenilikler olacak. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama sistemlerinin yanı sıra kamu ortak bildirim altyapısı da hayata geçirilecek.

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında dijital dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor. Bu süreçte ise e-Tebligat hizmeti entegre edilerek bildirimlere e-Devlet üzerinden erişim mümkün hale gelecek.

Kamu hizmetlerinde tek noktadan işlem dönemi

edevlet1

Aynı zamanda kamu hizmetlerinde bütünleşik yapılar oluşturularak vatandaşların farklı işlemleri tek noktadan yapabilmesi sağlanacak. Dönemin dikkat çeken adımlarından biri de 5G’nin ülke genelinde devreye alınması olacak.

Fiber altyapıyla desteklenecek bu teknoloji, yüksek hızlı interneti daha geniş kitlelere ulaştıracak. Aynı zamanda firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı çözümler teşvik edilecek ve yapay zekâ araştırmaları için yeni kümelenmeler oluşturulacak.

Yakın dönemde hem kamu hizmetlerinde hem de teknolojik altyapılarda dikkat çekici adımlar atılacak. e-Devlet’in yeni dönem planları ise dijital dönüşüm sürecinde vatandaşlar ve işletmeler için daha bütünleşik bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Dijital Trafik Sigortası Çözümleri: Mobil Uygulamalar ve Online Avantajlar Dijital Trafik Sigortası Çözümleri: Mobil Uygulamalar ve Online Avantajlar
E-Devlet

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
I
islamiyorum 2 saat önce
Güzel haber. Her şey e devletten yapılmalı
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim