e-Devlet’te Köklü Değişim Başlıyor: İşte Yeni Dönem Planları

e-Devlet için yeni dönem başlıyor. Ortak bildirim sistemi kimlik doğrulama ve ödeme çözümleriyle kamu hizmetlerinde köklü değişiklikler geliyor.

e-Devlet’te önümüzdeki dönemde önemli yenilikler olacak. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama sistemlerinin yanı sıra kamu ortak bildirim altyapısı da hayata geçirilecek.

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında dijital dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor. Bu süreçte ise e-Tebligat hizmeti entegre edilerek bildirimlere e-Devlet üzerinden erişim mümkün hale gelecek.

Kamu hizmetlerinde tek noktadan işlem dönemi

Aynı zamanda kamu hizmetlerinde bütünleşik yapılar oluşturularak vatandaşların farklı işlemleri tek noktadan yapabilmesi sağlanacak. Dönemin dikkat çeken adımlarından biri de 5G’nin ülke genelinde devreye alınması olacak.

Fiber altyapıyla desteklenecek bu teknoloji, yüksek hızlı interneti daha geniş kitlelere ulaştıracak. Aynı zamanda firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı çözümler teşvik edilecek ve yapay zekâ araştırmaları için yeni kümelenmeler oluşturulacak.

Yakın dönemde hem kamu hizmetlerinde hem de teknolojik altyapılarda dikkat çekici adımlar atılacak. e-Devlet’in yeni dönem planları ise dijital dönüşüm sürecinde vatandaşlar ve işletmeler için daha bütünleşik bir sistem oluşturmayı hedefliyor.