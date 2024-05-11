EA CEO'su Andrew Wilson, tüm oyuncuları ilgilendiren bir açıklama yaptı. CEO, şirketin AAA oyunlarda oyun içi reklam sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), oyuncuları doğrudan ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şirket CEO'su Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamaya göre EA, yeni nesil reklamlar üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda; AAA oyunların içine reklamlar eklenecek.

Andrew Wilson'a göre oyun içi reklam sistemi için oluşturulmuş bir ekip de hâlihazırda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Wilson, bunun üzerine konuşmak için henüz erken olduğunu da özellikle vurguladı.

Ubisoft, geçmişte oyun içi reklam sistemini denedi

EA tarafından üzerinden çalışılan oyun içi reklam sistemiyle ilgili bildiklerimiz sınırlı olsa da Ubisoft, bunu geçmişte yapan şirketlerden biriydi. Hatırlayan okurlamız vardır; bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Assassin's Creed Odyssey'de oyun içi reklam gösterildiğinden bahsetmiştik.

Assassin's Creed Odyssey'de gösterilen oyun içi reklam şöyle görünüyordu:

Bir oyunun içerisine reklam eklemenin pek çok yolu olabilir. Şirket, EA Sports FC 24'teki reklam panolarını gerçek reklamlar için uyarlayabilir. Ya da Battlefield serisindeki tabelalarda gerçek reklamlar görebiliriz. Tabii tüm bunlar, birer fikirden ibaret.