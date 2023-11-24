Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'de oyun içi reklam gösterdi. Bunun kalıcı bir uygulama mı olduğu bilinmiyor. Aslında, kaç kişinin reklam gördüğü bile belli değil.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, garip bir mesele ile gündemde. Başta Reddit olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında servis edilen bir görüntü, Ubisoft'un oyun içi reklam sistemini test ettiğini gözler önüne seriyor.

Ubisoft'un planları, Assassin's Creed Odyssey oynayan bir oyuncunun başına gelen olayla gün yüzüne çıktı. Haritayı açmak isteyen oyuncu, önce bir reklam gördü. Ardından da oyunun haritası açıldı. Gösterilen reklamsa yine Ubisoft'a aitti. Şirket, "Black Friday" indirimleri kapsamında Assassin's Creed Mirage'e yüzde 20 indirim yaptığını gösteren bir görüntüyü, oyun içinde göstermişti.

Birkaç oyuncu daha aynı şeyi yaşadığını söylüyor

"triddell24" isimli kullanıcının Reddit'teki paylaşımına baktığımızda birkaç oyuncunun daha benzer bir durum ile karşılaştığını görüyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu reklam, platform da ayırt etmedi. Mesela triddell24, Xbox kullanıyordu. Ama başka bir oyuncu, PlayStation 5'te de aynı şeyi yaşadığını söylüyor.

Assassin's Creed Odyssey'de reklam gösterildiği anlata ait görüntü:

*Reddit'te paylaşılan orijinal videoya buradan ulaşılabilir.

Ubisoft'un oyun içi reklam sisteminin Assassin's Creed Odyssey'e özel mi olduğu yoksa tüm oyunlarında mı böyle bir şey yaptığı belli değil. Öte yandan; bunun kalıcı bir uygulama mı olacağı yoksa Black Friday özelinde mi devreye alındığı da bilinmiyor. Ancak oyun içi reklam sisteminin PC ve konsol sahiplerini rahatsız edeceği aşikâr...