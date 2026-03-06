Tümü Webekno
Xbox Yeni Nesil Konsolunu Duyuruldu: İşte PC Oyunlarını da Oynayabileceğiniz "Project Helix"

Xbox, yeni nesil konsolu "Project Helix"i kısa bir video ile resmen duyurdu. Xbox CEO'su Asha Sharma da konsola dair ilk detayları paylaştı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un oyun dünyasındaki planları yeniden şekilleniyor. Xbox CEO’su Asha Sharma, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil konsolun kod adının “Project Helix” olduğunu duyurdu. En dikkat çekici detay ise cihazın hem konsol hem de PC oyunlarını çalıştırabilecek olması.

Asha Sharma’nın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Project Helix, performans açısından yeni nesle liderlik etmeyi hedefliyor. Ayrıca yeni konsol hakkında daha fazla bilginin, oyun geliştiricileri ve sektör ortaklarının buluştuğu Game Developers Conference (GDC) etkinliğinde paylaşılacağı belirtildi.

Hem konsol hem PC olacak

Project Helix hakkında henüz teknik detaylar paylaşılmamış olsa da bu cihaza tamamen konsol demek zor olacak. Açıklamaya göre cihaz aynı zamanda bir PC olacak ve hem Xbox özel oyunlarını hem de PC oyunlarını çalıştırabilecek.

Şimdilik ne yazık ki başka bir bilgiye sahip değiliz. Yani ne zaman detaylı tanıtılacağı ve lansmanın ne zaman olacağı gibi konular gizemini koruyor.

Sosyal Medya ve Oyunlara Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu: 15 Yaş Altına Yasak, Oyunlara Yaş Sınırı ve Dahası... Sosyal Medya ve Oyunlara Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu: 15 Yaş Altına Yasak, Oyunlara Yaş Sınırı ve Dahası...
Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek! Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek!

Peki siz çıktığında böyle bir konsolu satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

