Xbox 'En Çok Puan Alanlar' İndirimleri Başladı (Büyük Oyunlarda Büyük İndirimler Var)

Xbox, bugün kendi mağazasında yüksek puan alan oyunları kapsayan yeni indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. En çok puan alanlar indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 11 Mart tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox 'En çok puan alanlar' indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 6 2.899,99 TL 1.739,99 TL (-%40) Ready or Not: Digital Deluxe Edition 2.199,99 TL 1.649,99 TL (-%25) Assassin's Creed Shadows 2.800 TL 1.400 TL (-%50) Sonic Racing: CrossWorlds 2.499 TL 1.499,40 TL (-%40) Hogwarts Legacy 2.599 TL 389,85 TL (-%85) RoadCraft - Rebuild Edition 1.750 TL 1.050 TL (-%40) Assetto Corsa Ultimate Edition 100 TL 25 TL (-%75) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Sürüm 4.199 TL 2.099,50 TL (-%50) EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 869,99 TL (-%70) Avatar: Frontiers of Pandora - Eksiksiz Sürüm 2.059 TL 1.647,20 TL (-%20) A Plague Tale Bundle 900 TL 315 TL (-%65) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition 374 TL 74,80 TL (-%80) Alien: Isolation - The Collection 475 TL 118,75 TL (-%75) Aliens: Fireteam Elite Into The Hive Edition 300 TL 114 TL (-%70) Ambulance Life: A Paramedic Simulator 999 TL 399,60 TL (-%60) Anno 117: Pax Romana Altın Sürüm 3.109 TL 2.331,75 TL (-%25) Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Architect Life: A House Design Simulator 1.399 TL 559,60 TL (-%60) Assassin's Creed Odyssey - Nihai Sürüm 925 TL 185 TL (-%80) Assassin's Creed Origins - Altın Sürüm 800 TL 120 TL (-%85)

Xbox'ta 'En çok puan alanlar' indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.