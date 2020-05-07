EA, Madden NFL 21'in Fragmanını Yayınladı

Electronic Arts, bugün Madden serisinin yeni oyunu olacak olan Madden NFL 21'in fragmanını yayınladı. Xbox Series X için yayınlanan fragmandaki grafikler, izleyenleri etkilemeyi başardı. Oyunun ağustos ayında çıkması bekleniyor.

Electronic Arts'ın efsaneleşmiş serisi Madden'ın yeni oyunu Madden NFL 21, Xbox Series X için çıkmaya hazır durumda ve oyunun grafikleri muhteşem gözüküyor. Oyunun efsaneleşmiş isminden ve güçlü grafiklerinden dolayı yeni nesil konsollarda lansman oyunu olması bekleniyor. Bu durum göz önüne alındığında oyunun ağustos ayında oynanabilir olması bekleniyor diyebiliriz. EA da bugün Madden hayranlarını heyecanlandıracak bir fragman yayınladı.

Fragmana bakıldığı zaman oyunun özellikle grafik konusunda çok etkileyici olduğu açıkça görülüyor. Fragman, Xbox Series X için özel hazırlanmış olsa da diğer platformların oyuncuları da aynı heyecanla bu fragmanı izledi. EA, detaylı bilgileri yayınlamayı tercih etmese de haziran ayında dijital olarak gerçekleştirilecek etkinlik sırasında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

İşte Madden NFL 21 fragmanı:

Her sene yeni oyunu çıkan FIFA ve Madden serilerinde oyun formülünün büyük ölçüde aynı kaldığı biliniyor. İnce ayarlar, oyunu daha gerçekçi kılmak ve genel deneyimi iyileştirmek için uygulanıyor. Bu sene de ince ayarların yine uygulandığı görülüyor. EA, bir basın açıklaması sırasında 30 yılı aşkın süredir Madden NFL tecrübesini sürekli bir adım öteye taşımak için yenilikler yapıldığını belirtmişti.

Birçok kullanıcı, geçen sene oyuna eklenen üniversite takımlarından memnun kalmıştı ve bunların bu sene de oyunda olmaları bekleniyor. Bununla birlikte bir önceki oyunda yer alan 10 üniversite takımı genişletilerek daha fazla takımın oyunda yer alması sağlanabilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi ağustos ayında satışa çıkması beklenen oyunun geleceği düşünülen platformların sayısı da oldukça fazla. Oyunun; PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilir olması bekleniyor.