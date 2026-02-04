Tümü Webekno
Eachlabs'ten Türkiye'deki Yapay Zekâ Girişimlerine Ücretsiz 5.000 Dolara Kadar Kredi

Türkiye’de yapay zeka tabanlı ürün geliştiren girişimler için oldukça dikkat çekici bir destek açıklandı. Maximiles Business Startup kredi kartı sahipleri, Eachlabs iş birliği sayesinde 5.000 dolara kadar yapay zeka kredisi elde edebilecekler.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’den global ölçekte yapay zeka ürünleri çıkması için önemli bir adım atıldı. Maximiles Business Startup kredi kartı ile Eachlabs arasında yapılan iş birliği kapsamında, yapay zeka ile ürün geliştiren girişimcilere 250 dolardan 5.000 dolara kadar ücretsiz kredi sağlanacak. Bu destek, özellikle erken aşamadaki startup’ların önündeki en büyük engellerden biri olan altyapı ve model maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Söz konusu kredi desteğiyle girişimler; üretken yapay zeka, görsel işleme, video üretimi ve veri analizi gibi alanlarda ürünlerini doğrudan geliştirme ve test etme imkânına kavuşuyor. Üstelik herhangi bir ön ödeme yapmadan, tamamen kullanım odaklı bir altyapıyla.

150’den Fazla Yapay Zeka Modeli Tek Merkezde

Eachlabs, geliştiricilere özel oluşturduğu platformda 150’den fazla farklı yapay zeka modelini tek çatı altında sunuyor. Kullanıcılar, farklı modelleri performans, maliyet ve çıktı kalitesi açısından eş zamanlı olarak karşılaştırabiliyor ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü kolayca seçebiliyor.

Platformun kullanıcı dostu arayüzü, normalde ciddi teknik bilgi gerektiren iş akışlarını bile birkaç adımda hayata geçirmeyi mümkün kılıyor. Bu da küçük ekiplerle çalışan girişimler için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Popüler Modeller, Üretime Hazır Altyapı, Sıfır Ön Ödeme

Eachlabs, teknoloji devleriyle yaptığı entegrasyonlar sayesinde en güncel yapay zeka modellerini doğrudan kullanıma açıyor. “Pay as you go” mantığıyla çalışan altyapı, girişimlerin yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmasını sağlıyor. Maximiles Business Startup kart sahipleri ise bu maliyeti, tanımlanan 5.000 dolarlık krediyle tamamen ücretsiz karşılayabiliyor.

Bu destek sayesinde girişimler, ürünlerini sadece deneme ortamında değil, doğrudan production-ready altyapı üzerinde geliştirebiliyor. Türkiye’den küresel pazara açılmak isteyen yapay zeka girişimleri için bu iş birliği, kaçırılmayacak bir fırsat demek yanlış olmaz.

Kampanyadan yararlanmak ve firmaya özel tanımlanacak kredi miktarını öğrenmek isteyen girişimciler, Türkiye İş Bankası Girişimcilik Şubeleri üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Ekosistem adına atılan bu adım, Türkiye’de yapay zeka girişimciliğini hızlandıracak önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.

