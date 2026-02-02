Tümü Webekno
Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games, bu hafta verdiği ücretsiz oyunun yanı sıra 2 oyunu daha ücretsiz yaptı. İşte haftanın yeni ücretsiz oyunları!

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, alışılmış haftalık ücretsiz oyun programının dışına çıkarak oyuncuları sessiz ama iki yeni ücretsiz oyun sürpriziyle karşıladı. Normalde her hafta belirli bir takvimle ücretsiz oyun sunan platform, bu kez iki bağımsız yapımı beklenmedik şekilde ücretsiz yaptı.

Epic Games'in haftalık programının dışındaki iki yeni ücretsiz oyunu nightreaper2 ve SunBlockers. Her iki oyun da geliştirici ve yayıncı DarkGoose4 tarafından, Epic’in resmî ücretsiz oyun yenileme zamanını beklemeden ücretsiz hâle getirildi. Böylece oyunları hemen şimdi Epic Games sayfalarına giderek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

nightreaper2 nasıl bir oyun?

nightreaper2, karanlık bir aksiyon oyunu. Oyuncular, küçük ama son derece ölümcül bir reaper'ı kontrol ediyor. Sorunlu köylüler, agresif polis devriyeleri ve dört güçlü kralın yönettiği bir dünyada geçen oyunda keşif, hızlı dövüşler ve ruh toplama ön planda.

SunBlockers nasıl bir oyun?

SunBlockers ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Tıklama mekaniklerine sahip, hafif bir hayatta kalma-macera oyunu olan yapım, zombilerle dolu donmuş bir dünyada geçiyor. Oyuncular kaynak topluyor, yeteneklerini geliştiriyor ve hapsolmuş güneşi kurtarmaya çalışıyor.

