Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Amazon Prime aboneliğiyle birlikte sunulan film ve dizi platformu Prime Video'ya şubatta eklenecek yapımlar açıklandı.

Amazon Prime aboneliğiyle birlikte sunulan film ve dizi platformu Prime Video, ulaşabileceğiniz en iyi platformlardan biri konumunda. Prime Video’nun film ve dizi kütüphanesinin her ay genişlediğini görüyoruz. Şimdi ise şubat özelinde bu konu hakkında açıklamalar geldi.

Prime Video Türkiye, Şubat 2026 boyunca platforma eklenecek dizi ve filmleri açıkladı. Listeye baktığımızda bu ay aboneleri çok sevindirecek birçok farklı türden yapımın ekleneceğini görebiliyoruz. Gelin bu yapımlara bakalım.

Prime Video'ya Şubat 2026 boyunca eklenecek yapımlar

It Ends with Us

Ekleneceği tarih: 5 Şubat 2026

Colleen Hoover’ın dünya çapında çok satan romanından uyarlanan It Ends with Us, aşk, travma ve dayanıklılık temaları etrafında şekillenen sarsıcı bir hikâye sunuyor. Lily’nin geçmişinden taşıdığı yaralarla kurmaya çalıştığı yeni hayat, tutkulu bir ilişkiyle umut verse de, zamanla zorlayıcı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur. Film, sevgi ile zarar arasındaki ince çizgiyi ve bireyin kendi döngüsünü kırma cesaretini anlatıyor.

The Hunting Party 1. Sezon

Ekleneceği tarih: 8 Şubat 2026

Yüksek tempolu bir suç draması olan The Hunting Party, gizli bir hapishaneden kaçan ülkenin en tehlikeli suçlularını yeniden yakalamak için zamana karşı yarışan elit bir ekibin hikâyesini konu alıyor. Gerilim, gizem ve aksiyonun iç içe geçtiği dizi, her bölümde hem suçluların hem de onları kovalayanların karanlık geçmişlerini adım adım gözler önüne seriyor.

Black Bag

Ekleneceği tarih: 15 Şubat 2026

Steven Soderbergh imzalı Black Bag, casusluk dünyasının gölgelerinde geçen, sırlar, sadakat ve ihanet temalarını merkezine alan yoğun bir gerilim sunuyor. Cate Blanchett ve Michael Fassbender’ın başrollerini paylaştığı film, kişisel bağlar ile mesleki görevler arasındaki ince çizgiyi sorgularken izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir hikâye anlatıyor.

Paranormal Cuma

Ekleneceği tarih: 16 Şubat 2026

Absürt mizahı ve tempolu anlatımıyla öne çıkan Paranormal Cuma, aşırı sakarlığıyla tanınan bir adamın sıradan bir günü tamamen kontrolden çıkaran olaylar zincirini konu alıyor. Bir hastanede başlayan talihsizlikler, yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik karşılaşmalarla büyürken film, kaosu komediye dönüştüren eğlenceli bir hikâye sunuyor.

Düğün Evi

Ekleneceği tarih: 23 Şubat 2026

Yasak bir aşk etrafında şekillenen Düğün Evi, iki ailenin karşı karşıya geldiği bir düğün hazırlığı sırasında kontrolden çıkan olayları merkezine alıyor. Absürt bir politik figürün sürece dâhil olmasıyla birlikte, kişisel meseleler hızla toplumsal ve politik bir kaosa dönüşür. Mizah ve hicvi ustalıkla birleştiren film, aşk, aile baskısı ve güç ilişkilerini güncel göndermelerle ele alarak izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren bir hikâye sunuyor.

Drop

Ekleneceği tarih: 27 Şubat 2026

Modern flört dünyasında geçen Drop, romantik bir karşılaşmanın kısa sürede psikolojik bir gerilime dönüşmesini konu alıyor. Dijital iletişim, yanlış sinyaller ve gizli niyetler etrafında şekillenen hikâye, izleyiciyi ilişkilerde güven, kontrol ve algı üzerine düşündürürken tempolu ve merak uyandıran bir anlatı sunuyor.