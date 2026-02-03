Tümü Webekno
Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Çinli yeni bir marka olan Yuchai tarafından geliştirilen ve yakıt tüketimini yarı yarıya düşüren bu dizel motor, gelecekteki otomobillerin kalbi olabilir.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Batı dünyasında henüz çok tanınmayan Yuchai, kısa süre içinde adından sıkça söz ettirecek gibi. Çinli üretici, Rolls-Royce’un motor üretimi yapan birimiyle iş birliği yapan ve Dongfeng ile BAIC gibi büyük Çinli otomobil markalarına parça sağlan Yuchai, sektörün gelecekte de yıldız şirketlerinden olmaya aday.

Yuchai’yi gündeme taşıyan asıl gelişme ise yeni tanıttığı yüksek verimli dizel motor teknolojisi. Ticari araçlar için geliştirilen bu sistem, bir tür enerji uzatıcı olarak çalışıyor ve volan teknolojisini merkeze alıyor. Bu parça, motorun kinetik enerjisini depolayarak titreşimleri azaltıyor, daha pürüzsüz bir çalışma sağlıyor ve enerji kaybını minimuma indiriyor.

Yakıt tüketimini nasıl yarı yarıya düşürmeyi başarıyor?

Şirketin iddiasına göre bu yeni sistem, dizel motorla birlikte kullanıldığında yakıt tüketimini yaklaşık %50 oranında azaltıyor. Verimlilik değeri ise litre başına 4,8 kWh seviyesine ulaşıyor. Üstelik motor, kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmiyor ve 20 beygirden 600 beygire kadar geniş bir güç aralığı sunuyor.

Yuchai, bu teknolojinin yalnızca ticari araçlarla sınırlı kalmayacağının altını çiziyor. Ağır iş makineleri, tarım araçları ve farklı endüstriyel uygulamalar da potansiyel kullanım alanları arasında. Şirket ayrıca işletme maliyetlerinin bazı elektrikli araçlardan bile daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

Avrupa otomotiv sanayisi güç kaybederken, Çinli üreticiler hem teknoloji hem maliyet avantajıyla sahneyi devralacak gibi. Yuchai’nin bu hamlesi de dizel motorların henüz söyleyecek çok sözü olduğunun bir diğer göstergesi.

Araba

