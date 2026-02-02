Tümü Webekno
Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek açık dünya oyunu Samson'dan oynanış videosu geldi. GTA serisine benzerliği ile dikkat çekecek oyun, oyunseverlerin favorisi olma potansiyelini taşıyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

GTA serisine benzerliği ile bilinen Just Cause oyununun yaratıcısı Christofer Sundberg'in yeni oyunu Samson'dan yeni bir video geldi. 5 dakikalık video, Samson'dan oynanış detayları içeriyor olması nedeniyle büyük ilgi gördü.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek Samson için yayımlanan yeni videoya baktığımızda oyunun büyük ilgi göreceğine tanıklık ediyoruz. Hem GTA'yı hem de Cyberpunk 2077'yi andıran oyun, henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen oldukça iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Peki ya fiyatı, sistem gereksinimleri?

Başlıksız-1

Samson'ın Epic Games ile Steam'deki listeleme sayfalarına baktığımızda fiyat bilgisi göremiyoruz. Kaynaklara göre oyunseverler, bu yapıma 24,99 dolar karşılığında sahip olabilecekler. Ayrıca oyunun sistem gereksinimleri de şu an için netleşmiş durumda değil. Ancak oyunun tek oyunculu bir yapıya sahip olacağı, Türkçe dil desteği sunmayacağı ve Xbox kontrolcüsünü destekleyeceği açıkça belirtiliyor.

Steam, Epic Games ve Dahası: Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor! Steam, Epic Games ve Dahası: Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor!

Oyunun hikâyesinden de kısaca bahsedelim. Oyuna ismini veren Samson, başrol olarak karşımıza çıkacak. Borç batağına düşen karakterimiz, bu parayı ödeyebilmek ve hem kendisini hem de ailesini kurtarabilmek için karanlık işlere bulaşacak. Açık dünya yapısına sahip olacak oyunda otomobilleri kullanabilecek, nesneleri silah gibi kullanabileceksiniz...

Oyunlar

