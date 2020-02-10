Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası, para transfer ücretlerinde güncelleme yaptı. Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar ve kurumlar, para transferleri için daha düşük ödemeler yapacaklar.

Bankacılık işlemleriyle uğraşan ve sık sık para transferi yapan vatandaşlar, bu transferler için bazı ödemeler yapıyorlar. Hem EFT hem de havale işlemlerinde geçerli olan bu işlem ücretleri, fazlasıyla can sıkıcı ve vatandaşların şikayet ettiği konulardan bir tanesi oluyordu. Şimdiyse bu duruma el atıldı ve EFT ile havale ücretleri yeniden düzenlendi. Yapılan düzenleme, vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hem bireysel hem de kurumsal müşteriler artık daha az para transfer ücreti ödeyecekler. Ayrıca EFT işlem ücretleri için bir de üst sınır getirildi. Böyleliklikle bireysel ve kurumsal müşteriler, belirlenen tutarların üzerinde ödeme yapmak durumunda kalmayacaklar.

Yeniden düzenlenen EFT ücretleri

Bugüne kadar vatandaşlar ve kurumlar, EFT yapmak istedikleri takdirde 6 TL ile 67 TL arasında ödeme yapmak durumunda kalıyorlardı. Yeni düzenlemeyle ise bu durum tamamen değişti. Bundan sonra vatandaşlar, 1.000 TL ve altındaki para transferi için 1 TL ile 5 TL arasında ödeme yapacaklar. 1.000 TL ile 50.000 TL arasındaki tutarlarda ise 2 TL ile 10 TL arasında ödeme olacak.

Yeni düzenleme kapsamında 1.000 TL'ye kadar olan EFT'ler için;

Mobil bankacılık üzerinden yapılırsa 1 TL

üzerinden yapılırsa 1 TL İnternet bankacılığı üzerinden yapılırsa 1 TL

üzerinden yapılırsa 1 TL Düzenli ödeme talimatı verilmesi durumunda 1 TL

talimatı verilmesi durumunda 1 TL ATM 'den yapılacak transferlerde 2 TL

'den yapılacak transferlerde 2 TL Şube ve diğer kanallar aracılığıyla yapılacak transferlerde 5 TL ödeme yapacaklar.

1.000 TL ile 50.000 TL arasındaki EFT'ler için;

Mobil bankacılık üzerinden yapılırsa 2 TL

İnternet bankacılığı üzerinden yapılırsa 2 TL

Düzenli ödeme talimatı verilmesi durumunda 2 TL

ATM'den yapılacak transferlerde 5 TL

Şube ve diğer kanallar aracılığıyla yapılacak transferlerde 10 TL ödeme yapılacak.

50.000 TL ve üzerindeki EFT'ler içinse şu ödemeler yapılacak;

Mobil bankacılık üzerinden yapılırsa 25 TL

üzerinden yapılırsa 25 TL İnternet bankacılığı üzerinden yapılırsa 25 TL

üzerinden yapılırsa 25 TL Düzenli ödeme talimatı verilmesi durumunda 25 TL

talimatı verilmesi durumunda 25 TL ATM 'den yapılacak transferlerde 50 TL

'den yapılacak transferlerde 50 TL Şube ve diğer kanallar aracılığıyla yapılacak transferlerde 100 TL.

Havale ücretleri, EFT ücretlerinin yarısı olacak

EFT işlemleri, farklı bankalar arasında gerçekleşen para transferleri, havale ise bir banka bünyesinde gerçekleştirilen para transferleri anlamına geliyor. Bu bağlamda havale ücretleri de tıpkı EFT ücretleri gibi yeniden düzenlendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında bundan sonra hem bireysel hem de kurumsal müşteriler, yeni EFT ücretlerinin yarısı kadar havale işlemleri için ödeme yapacaklar. Örneğin; 1.000 TL'ye kadar mobil bankacılık üzerinden yapılacak havaleler için en düşük 50 kuruş ödeme yapılacak.

Hem bireysel hem de kurumsal müşterileri yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme 1 Mart 2020 itibarıyla hayatımıza girecek. Böylelikle tüketiciler için yeni bir devir başlamış olacak. Konuya ilişkin yayımlanan tebliğde, belirlenen bu tutarların üst limit olduğu vurgusu yapılıyor. Yani vatandaşlar ve tüzel kişiler, yukarıda bahsettiğimiz ücretlerden daha düşük tutarlar ödemek durumunda da olabilirler. Ancak bu durumun bakalar özelinde değişiklik göstereceğini hatırlatalım.