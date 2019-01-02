Otomobil üreticilerinin bir dönem itibar savaşı için öne sürdükleri bazı araçlar, ne yazık ki üretilmediler.

Konsept arabalar, üreticiler için “İsteseydik bunu yapabilirdik, ancak şu anki teknoloji bu aracı seri olarak üretmek için yeterli değil" demenin en net yoludur. O arabaların modaları geçtiğinde ise bir yere çekilip çürümeyi ve paslanmayı beklerler.

Biz de bugün sizler için “Hayata geçseydi efsane olabilirdi” diyeceğiniz konsept arabaları derledik.

Jaguar C-X75 (2010):

Fazlasıyla çevik ve teknolojik olarak zamanının önünde olan C-X75, Jaguar’ı sektörde çok ön safhalara taşıyabilirdi.

Jaguar, arabayı duyurduktan sonra üretimi geri çekerek bu arabanın hayalini kuran onlarca kişinin hayalleriyle oynadı. Ancak yine de 7 adet üretildi ve bunların beşi James Bond serisinin 2015 yapımı Spectre filminde kullanıldı.

Bugatti 16C Galibier (2009):

Bugatti, Veyron’un yanı sıra dört kapılı 16C Galibier’i satmış olsaydı, bugün çok daha farklı yerlere gelebilirdi. Tabii ki daha düşük sınıfa hitap etseydi şeklinde bir şeyden söz etmiyoruz. Ekstra üç yolcuya yer açarak yine de şu an olduğu kadar nadir ve lüks kalabilirdi.

Suzuki LC (2005):

Düğme kadar boyutuyla Suzuki LC, 2005’te Tokyo araba fuarında gösterilmişti. Piyasaya sürülseydi peynir ekmek gibi satabilirdi, olmadı.

Chevrolet Nomad (2004):

Chevrolet 1999 yılında Nomad konseptiyle fazlasıyla ses getirmişti. Birçok kişi 2004 model Nomad ile firmanın üretim modelini oluşturduğunu düşünmüştü. Ancak Chevrolet daha agresif modelleri üretmek için Nomad aracını üretmedi.

Audi Quattro Spyder (1991):

Dört çeker oluşu ve zamanının ötesindeki birçok özelliğiyle Audi Quattro Spyder için 1990’ların R8’i diyebiliriz. Audi’nin o sıradaki beklentilerini karşılayamadığı için tarihe karışan araç çoktan bir yerde tozlanmıştır bile.

Eğer gelecek yıllarda dört gözle beklediğiniz konsept arabalar varsa, yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın :)