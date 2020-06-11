Ekran Videosu Çekme Nasıl Yapılır? [Android - iPhone]

Ekran videosu çekme özelliği, son zamanlarda aktif olarak kullanılan bir özellik haline geldi. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlarınızdan nasıl ekran videosu çekebileceğinizi sizler için adım adım anlattık.

Ekran videosu çekme işlemi; sunum yapmak, editleyeceğiniz bir videoya ekran görüntünüzü eklemek ya da yalnızca oyun becerilerinizi göstermek için kullanabileceğiniz bir özelliktir. Android ve iOS işletim sistemin sahip akıllı telefonlarımızda ise ekran videosu çekme için pek çok seçenek bulunmakta.

Ekran kaydı alma işlemini telefonunuzda yüklü yerleşik araçlar ile ya da harici uygulamalarla gerçekleştirebilirsiniz. Yerleşik ekran videosu çekme aracı yalnızca Android 10 (Q) ve iOS 11 sürümlerini destekleyen cihazlarda bulunur. Önceki sürümleri destekleyen cihazlarınız için Google Play’den ya da App Store’dan uygulama indirmeniz gerekmektedir.

iPhone ekran videosu çekme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Ayarlar, Denetim Merkezi, Denetimleri Özelleştir'e dokunun,

Ayarlar, Denetim Merkezi, Denetimleri Özelleştir'e dokunun, Adım #2: Ekran Kaydı'nın yanındaki simgeye dokunarak Ekran Kaydı özelliğini Denetim Merkezi’ne ekleyin.

Ekran Kaydı'nın yanındaki simgeye dokunarak Ekran Kaydı özelliğini Denetim Merkezi’ne ekleyin. Adım #3: Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırın ve Denetim Merkezi’ni açın. Eğer AssistiveTouch kullanıyorsanız, oradan da açabilirsiniz. iPhone X veya daha yeni iOS 12 yüklü iPhone'larda ya da iPad'lerde ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekmektedir.

Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırın ve Denetim Merkezi’ni açın. Adım #4: Ekran kaydı simgesine dokunun ve kaydı başlatın. Alt kısımda bulunan mikrofon ikonuna tıklayarak mikrofonu açıp kapatabilirsiniz.

Ekran kaydı simgesine dokunun ve kaydı başlatın. Adım #4: Ekran kaydını durdurmak için tekrar Denetim Merkezi'ni açın ve ekran kaydı simgesine dokunun,

Ekran kaydını durdurmak için tekrar Denetim Merkezi'ni açın ve ekran kaydı simgesine dokunun, Adım #5: "Ekran kaydı durdurulsun mu?" penceresine onay vermeniz yeterlidir.

Android'de ekran videosu çekme işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle yazının başında belirttiğimiz gibi yalnızca Android 10 güncellemesi ile yerleşik ekran videosu çekme aracını kullanabileceğinizi unutmayın. Android 10 güncellemesi alan telefonlarda ekran kaydı alma işlemi, telefonların hızlı işlemler menüsünden fener açmak kadar basit. Çünkü ekran kaydı alabileceğiniz ikonda hızlı işlemler panelinde yer alıyor.

Hızlı Ayarlar panelini ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak açın. Sola kaydırın ve ekran kaydedici öğesine dokunun, hepsi bu kadar. Daha sonra durdurmak için de ekranın köşesinde bulunan dur simgesine tıklamanız yeterli. Video otomatik olarak galeriye kaydedilir (Samsung marka akıllı telefon baz alınarak örneklendirilmiştir, ancak tüm Android 10 destekli akıllı telefonlarda ekran kaydı alabileceğiniz ikona hızlı ayarlar paneliden ulaşabilirsiniz. Yalnızca hızlı ayarlar menüsünde ikonun bulunduğu yer değişkenlik gösterebilir).

Samsung, ekran kaydı aracını diğer Android 10 destekli akıllı telefonlar ile kıyaslandığı zaman biraz daha ileri seviyeye taşıyor. Ekran videosu çekme özelliğine bir de üçüncü parti uygulamalardan aşina olduğumuz, ön kamera vasıtasıyla yüzünüzü, aldığınız ekran kaydına ekleyebileceğiniz özelliği yerleşik aracının bünyesinde barındırıyor. Bu özelliği kullanmak için kayıt sırasında ekranın köşesinde dur simgesinin yanında bulunan insana benzeyen ön kamera simgesine tıklamanız yeterlidir.

Android için ekran kaydedici uygulamalar öneri listesi:

ScreenCam Screen Recorder

Mobizen Ekran Kaydedici

Screen Recorder - No Ads

Az Screen Recorder

MNML Screen Recorder

Google Play Oyunlar

ScreenCam Screen Recorder:

Özellikle düşük boyutlu ve telefonu yormayan bir uygulama istiyorsanız ScreenCam Screen Recorder uygulaması tam size göre. Az seçenek ile gayet stabil çalışan ve sade arayüze sahip uygulamanın en güzel yönlerinden birisi reklam olmaması.

Mobizen Ekran Kaydedici:

Editörlerin seçtikleri arasında yer alan uygulama şüphesiz Google Play Store üzerinde en çok kullanılan ekran kaydedici uygulamalardan birisi. Çünkü toplamda 2 milyon kullanıcıdan yorum almış. Samsung’un yerleşik ekran kaydı aracında olduğu gibi ön kameradan kendinizi çekerek, bu görüntüleri de ekran kaydına dahil edebildiğiniz uygulamadan arka plana müzik dahi atabiliyorsunuz.

Screen Recorder - No Ads:

Uygulamanın isminde de yer aldığı üzere bu uygulama asla size reklam izlettirmeyeceğini temin ediyor. Yani kullanıcı olarak içiniz rahat ederek, yalnızca işinizi görmek için indirebileceğiniz bir uygulama.

AZ Screen Recorder:

AZ Screen Recorder ücretli bir sürümü de olduğu için listemizdeki diğer ekran kaydedici uygulamalardan ayrılıyor. Ancak isteyen kullanıcılar uygulamayı sınırsız olarak ücretsiz kullanmaya da devam edebiliyor. Ücretli sürümünde bulunan en bariz fark, ön kamera için ekran kaydı üzerinde bir çerçeve oluşturulabilmesi. Bu özellikle tepki videoları için büyük bir fark yaratan özellik olarak göz çarpıyor.

MNML Screen Recorder:

Özellikle reklam ve uygulama içi alışveriş ile kullanıcıyı sıkmayan MNML Screen Recorder, açık kaynak kodlu bir uygulamadır. MNML ibaresi ‘’minimal’’ kelimesinden gelmektedir. Zaten uygulamanın arayüzünde de minimallik esas alınmış.

Google Play Oyunlar ile nasıl ekran kaydı yapılır?

Adım #1: Google Play Oyunlar uygulamasını açın.

Google Play Oyunlar uygulamasını açın. Adım #2: Ekran kaydı almak istediğiniz oyunun simgesine dokunun.

Ekran kaydı almak istediğiniz oyunun simgesine dokunun. Adım #3: Sağ üstte bulunan kamera simgesine dokunun.

Sağ üstte bulunan kamera simgesine dokunun. Adım #4: Uygulama ekran kaydını hangi kalitede yapmak istediğinizi soracak.

Uygulama ekran kaydını hangi kalitede yapmak istediğinizi soracak. Adım #5: Seçiminizi yaptıktan sonra kaydı başlatmak için kırmızı düğmeye dokunun.

Telefonunuza ekran kaydı almak için üçüncü parti bir uygulama indirmeden, hali hazırda yüklü gelen Google Play Oyunlar ile de ekran kaydı alabilirsiniz. Ancak bu uygulamanın en büyük dezavantajı ekran videosu çekme özelliğini yalnızca oyun oynadığınız esnada kullanabilmeniz.

Google Play Oyunlar ile ekran videosu çekmek bu kadar basit. Son olarak uygulamanın en büyük avantajına gelecek olursak, bazı üçüncü parti uygulamalarda ücretli olarak sonunlan ön kamerayı ekran kaydına ekleme özelliği Google Play Oyunlar uygulamasında ücretsiz. Android için en iyi ekran kaydı alabileceğiniz harici uygulamalar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için derlediğimiz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone için ekran kaydedici uygulamalar öneri listesi:

Apple, çoğu modellerinde yerleşik ekran kaydı aracı sunduğu için tüketici tarafından özel bir talep yok. Özel talep olmamasının bir diğer sebebi de var olan uygulamaların aynı yerleşik araçta olduğu gibi iOS 11’den önceki sürümlerde kullanılamaması. Talep az olduğu için ise App Store’da bulabileceğiniz güvenilir uygulama sayısı çok az. Biz yine de ekstra özellikleri ile gelen en popüler uygulamalardan ikisini sizler için listeledik.

Record it! Screen Recorder:

iPhone’un yerleşik ekran kaydı alma aracı ile birlikte çalışan Record it! uygulamasında ki tek amaç çoğu ekran videosu çekme amacıyla üretilmiş diğer aplikasyonlar gibi tepki kamerası ve canlı yayın yapabilme özellikleri. Ancak uygulamanın en büyük dezavantajlarından biri 480p üzeri kayıt almak istediğiniz zaman sizden para talep etmesi.

DU Recorder: Ekran Kaydedicisi:

Ekran kaydı ve canlı yayın yapabileceğiniz bir diğer uygulama olan DU Recorder, tüketicinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Kişiselleştirilmiş canlı yayından tutun da tepki videoları çekebileceğiniz çerçeve özelliğine kadar tüm uygulamaların birleşimi gibi görünen DU Recorder uygulamasında tabii ki uygulama içerisi satın alımlar mevcut.

Yayıncılığın da etkisi ile bu tarz uygulamaların popülerliğinin her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Android özellikle ekran videosu çekme ve yayın yapma konusu baz alındığı zaman bir tık daha iyi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.