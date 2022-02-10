Fitch Ratings, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayan El Salvador'un kredi notunu CCC'ye düşürdü. Bu seviye, sektörde "çöp" olarak nitelendiriliyor. Fitch Ratings'in böyle bir karar vermesinin nedeni ise Bitcoin'in riskli olarak kabul edilmesi.

Ülkelerle ilgili finansal derecelendirmeler yapan Fitch Ratings, geçtiğimiz yıl bir karar alarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayan El Salvador'la ilgili kararını verdi. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamalarda, El Salvador'un kredi notunun CCC'ye düşürülmesine karar verildiği ifade edildi. Bu seviye, sektörde "çöp" olarak nitelendiriliyor. CCC'nin genel anlamı ise "Yatırım avantajı an itibariyle zayıf. Ekonomik koşullara göre değişkenlik gösterir." demek.

Fitch Ratings, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamasının hala büyük bir risk olduğunu açıkladı. Ayrıca ülkenin kısa vadedeki borç bağımlılığının artışını da neden olarak gösteren Fitch Ratings yetkilileri, El Salvador'un Ocak 2023'te 800 milyon dolarlık küresel tahvil ödemesi yapacağını da hatırlattılar.

Nayib Bukele'ye eleştiri

Fitch Ratings'in hazırladığı El Salvador raporunda Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ilgili de değerlendirmelere yer verildi. Yapılan açıklamalarda, “Gücün başkanlık konumunda toplanmaya başlaması ve kurumların zayıflaması, ülke politikalarındaki tahmin edilemezliği artırıyor. Bitcoin’in yasal para olarak ilân edilmesi de, 2022-2023 döneminde IMF’nin finans programının başlatılmasıyla ilgili konuda da belirsizlik yaratıyor.” ifadeleri kullanıldı. Ancak Bukele'nin kendini ülkenin CEO'su olarak gördüğünü hatırlatalım.

Açık konuşmak gerekirse El Salvador, bugüne kadar denenmemişi yapmaya ve geleneksel finans düzenine karşı çıkmaya çalışıyor. Bunun sonu nereye varır bilinmez ancak Fitch Ratings gibi derecelendirme kuruluşlarının El Salvador'la ilgili olumsuz tavırlarının yadırganacak bir şey olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz.

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