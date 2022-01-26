IMF, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayan El Salvador'a bir çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu kararın çok büyük bir risk olduğu ve karardan vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi. El Salvador 'CEO'su Nayib Bukele'nin bu tavsiyeye kulak asmayacağı düşünülüyor.

2021 yılında en çok konuştuğumuz ülkelerin başında El Salvador geliyordu. Zira kendini ülkenin CEO'su olarak tanımlayan Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i El Salvador'un resmi para birimi olarak kabul etmişti. Bir süredir Bitcoin'in çalıştığı ülke, açıkçası bu karardan sonra toparlandı. En azından Bukele, aldığı karardan memnun görünüyor.

Bitcoin kararının El Salvador'a nasıl etkilerinin olacağını söylemek henüz mümkün değil. Zira karar çok yeni ve uzun vadede nasıl getirisi olacağı bilinmiyor. Ancak geleneksel finans sisteminin en büyük patronlarından olan Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, El Salvador'un bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

"Bitcoin kullanmak büyük risk"

IMF tarafından yapılan açıklamalarda, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmanın büyük bir risk olduğu ifade edildi. Böylesi bir durum nedeniyle piyasalarda bütünlük ve istikrardan uzak kalınacağını ifade eden yetkililer, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kullanılmaması, kullanım alanlarının ise sınırlandırılması gerektiğini söylediler. Ancak Nayib Bukele'nin bu karara kulak asacağı pek de düşünülmüyor.

IMF'nin böyle bir açıklama yapması pek de şaşırtıcı değil. Zira geçtiğimiz dönemlerde de belirttiğimiz gibi; Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, geleneksel finans sistemine 180 derece ters. Bu da bugünün dolar babalarının yarının Bitcoin fakiri olabileceği anlamına geliyor ve küresel finansı yöneten kesim, kripto para birimlerine sıcak bakmıyor...