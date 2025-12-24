Yatırımcılar Onayladı: Electronic Arts Resmen Suudi Arabistan'a Satılıyor!

Electronic Arts yatırımcıları, markanın Suudi Arabistan'a satışı hakkında son sözü söyledi. Yapılan oylamadan firmanın satılmasına karar verildi. Son söz, düzenleyici kurumlar tarafından verilecek.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts'ın Suudi Arabistan tarafından satın alınacağından bahsetmiştik. O dönem ortaya çıkan bilgilere göre teklifin büyüklüğü 55 milyar dolar seviyesindeydi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Electronic Arts hissedarları, şirketin Suudi Arabistan liderliğindeki oluşuma satışına onay verdi. Gelinen noktada artık sadece düzenleyici kurumların imzası kaldı. Bu işlem de tamamlandığı zaman video oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi, el değiştirmiş olacak.

Karar şaşırtıcı değil!

Electronic Arts hissedarlarının satışı onaylaması, hiç ama hiç şaşırtıcı değil. Çünkü yatırımcılar, anlaşmanın duyurulduğu günün koşullarına göre hisse başına yüzde 25 kâr ettiler. Hâl böyle olunca oynamaya açılan teklif, ezici bir üstünlükle kabul edildi. Yani yatırımcılar, "ben parama bakarım" mantığıyla bu teklifi kabul etmiş durumdalar.

Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını görmek için beklemek gerekecek. Şunu hemen açıklayalım; Electronic Arts'ın Suudi Arabistan'a satışı herhangi bir düzenleyici onayına takılmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ile ABD'nin arası zaten çok iyi. Ayrıca bahsedilen isimlerle Donald Trump arasında yakın ilişkiler olduğu zaten biliniyor. Hâl böyle olunca konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bakalım Suudi Arabistan bünyesine girecek dev firma, ilerleyen yıllarda aynı kaliteyi koruyabilecek mi...