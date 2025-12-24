Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Yatırımcılar Onayladı: Electronic Arts Resmen Suudi Arabistan'a Satılıyor!

Electronic Arts yatırımcıları, markanın Suudi Arabistan'a satışı hakkında son sözü söyledi. Yapılan oylamadan firmanın satılmasına karar verildi. Son söz, düzenleyici kurumlar tarafından verilecek.

Yatırımcılar Onayladı: Electronic Arts Resmen Suudi Arabistan'a Satılıyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts'ın Suudi Arabistan tarafından satın alınacağından bahsetmiştik. O dönem ortaya çıkan bilgilere göre teklifin büyüklüğü 55 milyar dolar seviyesindeydi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Electronic Arts hissedarları, şirketin Suudi Arabistan liderliğindeki oluşuma satışına onay verdi. Gelinen noktada artık sadece düzenleyici kurumların imzası kaldı. Bu işlem de tamamlandığı zaman video oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi, el değiştirmiş olacak.

Karar şaşırtıcı değil!

Başlıksız-1

Electronic Arts hissedarlarının satışı onaylaması, hiç ama hiç şaşırtıcı değil. Çünkü yatırımcılar, anlaşmanın duyurulduğu günün koşullarına göre hisse başına yüzde 25 kâr ettiler. Hâl böyle olunca oynamaya açılan teklif, ezici bir üstünlükle kabul edildi. Yani yatırımcılar, "ben parama bakarım" mantığıyla bu teklifi kabul etmiş durumdalar.

Kararla ilgili yaşanan ilk gelişmeleri hatırlamak isterseniz:

Resmi Açıklama Geldi: Electronic Arts, 55 Milyar Dolara Satılıyor Resmi Açıklama Geldi: Electronic Arts, 55 Milyar Dolara Satılıyor

Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını görmek için beklemek gerekecek. Şunu hemen açıklayalım; Electronic Arts'ın Suudi Arabistan'a satışı herhangi bir düzenleyici onayına takılmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ile ABD'nin arası zaten çok iyi. Ayrıca bahsedilen isimlerle Donald Trump arasında yakın ilişkiler olduğu zaten biliniyor. Hâl böyle olunca konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bakalım Suudi Arabistan bünyesine girecek dev firma, ilerleyen yıllarda aynı kaliteyi koruyabilecek mi...

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)

2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim