Resmi Açıklama Geldi: Electronic Arts, 55 Milyar Dolara Satılıyor

Bir süredir dolaşan iddialar doğru çıktı. Electronic Arts, aralarında Suudi Arabistan Kamu Fonu'nun da yer aldığı bir gruba dudak uçuklatan bir fiyata satılıyor.

Battlefield’dan EA Sports FC serisine kadar birçok ünlü yapımıın arkasındaki dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts, halka açık bir şirketti. Ancak geçtiğimiz hafta Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddiada EA’in özele dönmeyi planladığını ve bunun için devasa bir anlaşmanın masada olduğu belirtilmişti.

O iddialar doğru çıktı. Electronic Arts, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı bir açıklamayla resmen satılacağını ve özel şirket olacağını duyurdu. Satın alım bedeli, dolaşan iddialardan bile daha fazla olarak açıklandı.

55 milyar dolara satılıyor

Açıklamaya göre Electronic Arts; Silver Lake, Affinity Partners ve Suudi Arabistan Kamu Fonu PIF’ten oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma bedelinin 55 milyar (2,2 trilyon TL) dolar olduğu ve tüm işlemin nakit olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu grup, satın alım tamamlandıktan sonra Electronic Arts’ın** %100’üne sahip olacak** ve EA bir halka açık şirket olmayı bırakacak. EA hissedarlarının hisse başına 210 dolar nakit alacağı da belirtilmiş. Bu da %25 civarında ekstra prim verileceği anlamına geliyor. Öyle ki EA hisseleri son olarak 168,32 dolardan işlem görmüştü.

EA’in yönetim kurulu tarafından onaylanan satın alım işleminin, şirketin 2027 mali yılının sonunda (Haziran 2026’ya denk geliyor) tamamlanması bekleniyor. Şirketin özele geçtikten sonra nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Önümüzdeki yaz itibarıyla neler olacağını göreceğiz.