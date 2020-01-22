Özellikle eski zamanlarda fazlasıyla bilinen ve insanların vakit geçirmek için oynadığı Tetris, yavaş yavaş yok oluyor. EA, Tetris oyununu Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından kaldırmasının ardından oyuna desteği kesmeye hazırlanıyor.

Tetris ismi verilen oyun, ilk olarak 1985 yılında piyasaya sürülen ve Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan bir bulmaca oyunudur. Özellikle 1990’lı yıllarda fazlasıyla popüler olan oyun bilgisayar ortamında da oynanabilirken, sırf bu oyun için üretilmiş oyun aletleri de eski zamanlarda fazlasıyla yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Geçmişten günümüze birçok kişinin oynadığı bir oyun olan ancak popülaritesini zamanla kaybeden Tetris, yakın zamanda piyasadan kalkıyor.

İki boyutlu oyun alanına yukarıdan düşen blokları düzenli bir şekilde düşürebilmeye çalıştığınız oyunun geliştiriciliğini yapan ve mobil platformda en çok seçilen Tetris versiyonlarından birinin geliştiricisi olan Electronic Arts, oyunu seven kişiler için üzücü bir haber paylaştı. Electronic Arts, Tetris ve Tetris Blitz uygulamalarına olan desteğini 21 Nisan 2020 tarihinde keseceğini açıklayarak oyunun artık oynanamaz hale getirileceğini belirtti.

Oyun App Store ve Google Play Store’dan kaldırıldı

Electronic Arts, Tetris oyununu birkaç gün önce Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Bu da oyuna sahip olmayan kişilerin bir daha oyunu indiremeyecek olması anlamına geliyor. Oyuna akıllı telefonlarında sahip olan kişiler ise 21 Nisan 2020 tarihine kadar oyunu özgürce oynayabilirler ancak bu tarihten sonra oyuna olan destek EA tarafından kesilecek ve oyun, akıllı telefonlarda yüklü olsa da oynanamaz hale getirilecek.

Bu haber resmi Tetris oyununu seven kişileri üzebilecek bir haber olsa da fazla endişelenmeye gerek yok zira internette bu oyunun birçok kopyası dolaşıyor. Tetris, popüler olduğu kadar yaygın da olan bir oyun olduğundan ötürü uygulama mağazalarında veya internet ortamında oyunun birçok farklı versiyonu bulunabiliyor. Hatta oyunun bir Battle Royale modunu yapan geliştiriciler bile var. 100 kişinin bir Battle Royale edasıyla birbiriyle mücadele ettiği ve son kalanın ödülü kazandığı Tetris Royale oyununu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak gidebilirsiniz.

Tetris oyununu indirmek için: