Elektronik Haberleşmede Tüketicileri Koruyacak Düzenleme

Elektronik haberleşme sektöründe tüketicileri koruyacak yeni düzenleme, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemede, duyurulan internet hızının sağlanmaması halinde sözleşmenin cezasız fesih edilebilmesi gibi pek çok önemli madde yer alıyor.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte elekronik haberleşme sektörüne yönelik yapılan yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları gibi taraflara yönelik tüketiciyi koruma odaklı önemli maddeler yer aldı. “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla yayımlanan düzenleme hakkında Bakan Ömer Fatih Sayan, bir açıklama paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşme aboneliklerinin e-imza, TC kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileri ile e-Devlet üzerinden başlatabileceklerini duyurdu. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olunabilecek. Bakan Sayan’ın açıkladığı yeni koruyucu düzenlemeler şu şekildeydi:

Kampanyalarda kelime oyunları sonlanıyor, taahhütler şeffaflaşıyor:

Elektronik haberleşme sağlayıcılarının “Bu kampanyaya üye olursanız … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız.” gibi şartları artık geçerli olmayacak. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek , ayrı ayrı onay alınacak. Böylece talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

, ayrı ayrı onay alınacak. Böylece talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrimiçi işlem merkezinden 7/24 kontrol edilebilecek.

7/24 kontrol edilebilecek. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. TC kimlik kartı veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak . Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

İnternet hızı sağlanmadığı halde vatandaş, cezasız bir şekilde sözleşmeyi fesih edebilecek:

Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek .

. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.

Taahhüt nasıl fesih edilir?

Taahhütlü aboneliğinizi fesih etmek için, abonenin sağlayıcısına ulaşarak fesih bildiriminde bulunabilirsiniz. Fesih bildiriminin sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren aboneliğinizin kanunen en geç 7 gün içinde sonlandırılması gerekiyor.