Türkiye’nin En Hızlı ve En İyi Mobil Operatörleri Belli Oldu

En hızlı indirme ve yükleme, en düşük gecikme, tarayıcı ve YouTube’a erişim hızlarının baz alındığı nPerf araştırmasına göre Türkiye’nin en iyi mobil operatörü belli oldu. Araştırma kapsamında belirlenen başarı skoruna göre %87,97 ile Vodafone birinci olurken, onu %87 ile Türk Telekom, %82,04 Turkcell takip etti.

5G destekli akıllı telefonlar giderek yaygınlaşırken Türkiye’deki üç mobil operatör Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapı için çalışmalara devam ediyor. Ancak biz bu telefonlara sahip olmaya başlasak da 5G altyapısının tamamlanması için önümüzde daha uzun bir yol var. Bu yol bittiğinde abonelerin 5G hizmetini hangi operatörden alacağı daha önceki tecrübelerine bağlı olacak.

Bugün Türkiye’de 4,5G olarak bildiğimiz, ancak 4G’nin 5G öncesi son versiyonu 4G+ mobil erişim noktaları, özellikle metropollerde oldukça yaygın. Dolayısı ile üç mobil operatör arasında bir karşılaştırma yapmak, hangisinin hangi açıdan daha avantajlı olduğunu biliyoruz. nPerf tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına birlikte bakalım.

Türk Telekom, 2021’in ilk 6 ayındaki performansı ile Turkcell’i geride bırakarak zirveye yerleşti:

Türk Telekom bu yıl 57.182, Turkcell 51.722, Vodafone 49.021 puan aldı. Araştırmayı düzenleyen nPerf; nPoints adını verdiği bu puanları, Türkiye’deki 2G, 3G ve 4G hizmeti alan mobil kullanıcılar tarafından 104.313 kez yapılan hız testlerine dayandırıyor. Tüm testlerden alınan indirme ve yükleme hızları, gecikme süresi, YouTube "stream etme" hızı gibi bileşenlerle puanlar oluşturuluyor.

Ayrıca nPerf’e göre testleri yapan kullanıcıların %55,8’i Turkcell, %17,6’sı Türk Telekom, %26,6’sı ise Vodafone kullanıcısıydı. Ancak kullanıcıların ağırlığından çok rapora etki eden bu testlerin hangi bölgelerde yapıldığı, çünkü Türkiye’de kırsal ve kentsel bölgeler arasında mobil bağlantı hızları arasında ciddi bir fark mevcut. nPerf, test bölgeleri ile ilgili bir detay paylaşmadığı için bu konuya açıklık getiremiyoruz.

Hangi mobil operatör ortalama ne kadar indirme ve yükleme hızı sundu?

Türk Telekom: 29,56 mb/s indirme, 11,14 mb/s yükleme

29,56 mb/s indirme, 11,14 mb/s yükleme Turkcell: 27,88 mb/s indirme, 9,68 mb/s yükleme

27,88 mb/s indirme, 9,68 mb/s yükleme Vodafone: 17,60 mb/s indirme, 8,18 yükleme

İndirme ve yükleme hızları açısından Türk Telekom lider konumdayken onu az bir farkla Turkcell takip ediyor. Vodafone ise bu sıralamada indirme hızı açısından lider Türk Telekom’un epey gerisinde kalıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sonuçlar, testlerin yapıldığı bölgelere, yani kullanıcıların kırsal ya da kentsel bölgede yaşaması sebebiyle farklılık gösterebilir.

Ocak - Haziran 2021 dönemindeki hız değişim grafiğine göre Türk Telekom, indirme hızı açısından Turkcell’i geride bıraktı:

Ortalama değerlerle ulaşılan sonuçlardan farklı bir izlenim sunan bu grafiğe göre Türk Telekom, Nisan ayına kadar liderliğini korurken Turkcell, Haziran ayından itibaren bir atak yapmış görünüyor. Raporda ise bu grafikteki 6 ayın ortalama değeri alındığından Haziran’dan itibaren elde edilen sonuçlar, 2021 yılının sonunda belli olacak. Biz de sizlerle son durumu paylaşacağız.

Sadece 4G ölçümlerine bakıldığında işin rengi değişiyor, Vodafone lider konuma yükseliyor:

Daha önce de söylediğimiz gibi yukarıdaki ölçümler; 2G, 3G ve 4G bağlantı standartları ile hizmet alanların tamamına ait test sonuçlarına dayanıyordu. Bu sonuçlardan 90.709 teste dayanan 4G ölçümlerini filtrelediğimizde Vodafone %93,31’lik başarı skoru ile liderliğe oturuyor. Onu %84,03 ile Turkcell, %83,63 ile Türk Telekom takip ediyor.

Sadece 4G+ ya da bildiğimiz adı ile 4,5G’ye baktığımızda ise lider Turkcell olarak karşımıza çıkıyor:

Ağırlıklı olarak kentsel bölgelerde sunulan 4,5G hizmetinde ise yüzdelik başarı skorları genel olarak düşük. Bu listede ise lider %42,92 ile Turkcell. Onu %36,18 ile Türk Telekom, %26,49 ile Vodafone takip ediyor.

Gecikme süresinde ise Vodafone lider:

Vodafone: 44,72 ms

Turkcell: 50,27 ms

Türk Telekom: 55,73 ms

İndirme ve yükleme hızları dışında internet bağlantı kalitesi için bir diğer gösterge olan gecikme süresinde ise Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’u geride bırakarak, kullanıcısını en az bekleten operatör oldu. Tüm performans sonuçlarına göre lider konumda olan Türk Telekom’un gecikme sürelerinde son sırada yer alması raporun en dikkat çekici noktalarından birisi. Gecikme süresi online mobil oyunlar ve canlı yayınlar için oldukça önemli bir değer.

Aylara göre gecikme süresine bakıldığında Vodafone’un atağı görülüyor:

Mayıs 2021’e kadar gecikme süresi açısından Türk Telekom lider konumdayken Haziranda Turkcell ile birlikte iki operatörün düşüşe geçtiğini, Vodafone’un Mart ayından itibaren yakaladığı yükselişi sürdürüp Haziran’da lider konuma yükseldiğini görüyoruz.

Sonuç: Hizmet kalitesi ortalamaya değil kullanıcıya özeldir

4G’ye kıyasla daha yüksek indirme ve yükleme hızı vadeden 4G+ altyapısı, Türkiye’nin büyük bir bölümünü oluşturan kırsal kesimlere henüz tam olarak ulaşmış değil. Operatörler bunun yerine yatırımlarını nüfusun ve bağlantı talebinin yoğun olduğu kentsel bölgelere yapıyorlar. Bu nedenle araştırma sonuçları, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından doğru karşılanmayabilir.