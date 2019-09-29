Elektronik sigara kullanımı ve elektronik sigara kullanımına bağlı ölümler, son dönemde sıkça gündeme geliyor. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nda (MHRA), 200 adet hastalığın sebebi olarak elektronik sigaralar gösterildi.

Birleşik Krallık hükümet gözlemcilerine göre elektronik sigara kullanımı, içerisinde zatürre ve kalp rahatsızlıklarının da bulunduğu 200 hastalıkla ilişkilendirildi. Sağlık uzmanları, bu hastalıkları İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nda (MHRA) bulunan 74 ayrı 'Sarı Kart' şemasına listeledi. Bu şikayetlerin 47'si de 'ciddi' olarak sınıflandırıldı.

Son derece ciddi olan bu veriler, yetkili kişilerin elektronik sigara kullanımının risklerini 'örtbas etmesi' sebebiyle ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra elektronik sigaralar bu zamana kadar 12 can aldı. Son olarak akciğer rahatsızlıklarıyla ilgili olan 805 vaka da şu anda soruşturma içerisinde.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Amerika'da yaşanan birçok olayın yasa dışı likitler sonucunda ortaya çıktığını belirtti ve Birleşik Krallık'ın bu konudaki güvenlik önlemlerinin Amerika'ya göre çok daha katı olduğunu öne sürdü.

PHE'nin açıklamalarına göre yalnızca yasa dışı likitlerin sağlığı tehdit ediyor olduğu söylense de Kaliforniya Üniversitesi'nde tütün mamulleri kontrolü ve eğitimi başkanı olan Stanton Gantz, bu vakaları yalnızca Amerika'yla ya da Amerika'da satılan 'sahte' likitlerle sınırlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. The Observer'a röportaj veren Grantz, "Görülen sağlık sorunlarının İngiliz Adaları'na girdiğiniz zaman ortadan kalkması fikri düpedüz saçmalık" ifadelerini kullandı.

Stanton Grantz, açıklamalarını desteklemek için 2016 yılında yaşanan bir vakadan bahsetti. 34 yaşındaki kadına lipoid zatürre teşhisi konmuş ve Birmingham hastanesine sevk edilmişti. Doktorlar, elektronik sigaralarda bulunan sebze gliserinini hastalığın sebebi olarak tespit ettikleri için kadına elektronik sigarayı bırakmasını önermişti. Bunun yanı sıra 57 yaşındaki Terry Miller'ın 2011 yılında aynı hastalık sonucunda ölmesinin sebebi de elektronik sigara olarak belirtilmiş, adamın ciğerlerinde yağ tespit edilmişti.

MHRA, Sarı Kart şemasındaki bilgileri incelediğini açıkladı ve olumsuz etkilerin tamamen elektronik sigara kullanımı sonucunda ortaya çıkmıyor olabileceğini vurguladı. MHRA sözcüsü, "MHRA, nikotin içeren elektronik sigaralarla ilişkili tüm raporları değerlendiriyor ve herhangi bir güvenlik endişesinin tespit edilmesi durumunda halkın sağlığını korumak için uygun önlemi alacağız" ifadelerini kullandı.