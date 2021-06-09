Elon Musk ve Tesla hayranları, geçtiğimiz günlerde "Anonymous" isimli hacker grubu tarafından yayınlanan tehdit videosunu pek de önemsemiyor gibi görünüyor. Bir Tesla yatırımcısının hazırladığı ve Elon Musk tarafından da gülücük emojisiyle desteklenen parodi video, tehdit içerikli mesajların bir yatırım malzemesi olarak doğduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularının başında, dünyaca ünlü hacker grubu "Anonymous"un Elon Musk'ı tehdit ettiği bir video yayınlamasıydı. Musk için ağır ithamlarda bulunan Anonymous üyeleri, "Bizi bekleyin." ifadeleriyle de Elon Musk'la ilgili açıklamalarının bu kadarla sınırlı olmayacağını göstermişti. Ancak görünen o ki Elon Musk, hacker grubunun yaptığı açıklamaları pek de kaale almıyor.

Twitter'da Tesla ve Elon Musk ile ilgili övücü paylaşımlar yapan, ayrıca Tasla hisselerine de yatırım yapan "Not Financial Advice" kullanıcı adlı bir hesap, geçtiğimiz günlerde parodi bir video oluşturdu. Bu video, Anonymous'un tehdit videosunun devamı niteliğinde gösteriliyor ve çeşitli açıklamalar yapılıyordu. İşte bu videoda yer alan açıklamalar, Elon Musk'ın da dikkatinden kaçmadı. Yapılan paylaşımı yanıtlayan Musk, gülücük emojisi kullanarak yapılan paylaşımlarla ilgili görüşünü belli etmiş oldu.

Parodi videoda, Gordon Johnson'dan bahsediliyor. Peki kim bu adam?

Hayran yapımı parodi videoda, yüzü maskeli olarak konuşan kişinin Gordon Johnson isimli bir adam olduğu iddia ediliyor. GLJ Research isimli bir şirketin kurucusu olan Johnson, Tesla'nın en büyük "ayı"larından bir tanesi olarak anılıyor. Şirketle ilgili sürekli olarak açıklamalar yapan Johnson, Tesla'nın olması gerektiğinden çok daha fazla değerli olduğunu savunarak hisse senedi fiyatlarını düşürmeyi başarmış, hatta Tesla ve Elon Musk hayranlarının hedef tahtasına oturmuştu.

Not Financial Advice isimli hesabın hazırladığı video, aslında Elon Musk ve hayranlarının Anonymous'un tehditleriyle ilgili neler düşündüğünü gözler önüne seriyor. Parodi videoya ve Elon Musk'ın tavrına genel olarak baktığımızda, tehdit içerikli videonun Tesla hisselerinde short, yani düşüş pozisyonu açmış olan bir grup yatırımcı tarafından hazırlanıldığına inanıldığını görüyoruz. Yani düşüş beklentisi içinde olan Tesla yatırımcıları, tehdit içerikli bir video hazırlamıştı ve bu videonun Tesla hisselerini düşüreceğine inanmışlardı.

İşte parodi amacıyla oluşturulan video

Elon Musk ile birlikte hayranları, Anonymous tarafından oluşturulan tehdit videosunu önemsemiyor olsalar da bu durum o kadar basit değil. Zira Anonymous, zaman zaman düzenlediği sansasyonel saldırılarla bilinen bir grup. Ayrıca Elon Musk'ın son zamanlarda özellikle de kripto para yatırımcısını üzdüğü aşikar. İşte tüm bu gelişmelere baktığımızda, yakında Elon Musk ile ilgili skandal olarak lanse edilecek bir olayın gün yüzüne çıkması kimseyi şaşırtmayacaktır...

Elon Musk'ın parodi videoya verdiği cevabı aşağıda görebilirsiniz