Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, son günlerde Elon Musk'a karşı yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Grubun geçmişine baktığımızda çok sayıda sansasyonel saldırı yapmış oldukları görülüyor.

İnternetin en bilinen hacker gruplarından olan ve kendisini "hacktivist" olarak tanımlayan Anonymous; devletlerin, hükümetlerin ve şirketlerin sırlarını ortaya dökmesiyle bilinen bir topluluk. Şimdiye kadar gerçekleştirdikleri organizasyonlarda ise ifade özgürlüğü, bilgi edinme ve iletişim hakkı konularında aktif olduklarını görüyoruz.

Bugün artık başladığı noktadan çok daha popüler hale gelen topluluk, şimdiye kadar pek çok siber saldırıyla da kendinden söz ettirmeyi basşardı. Anonymous'un hedefinde ise pek çok hükümeti, şirketi ve organizasyonu gördük. Anonymous'un en bilinen eylemlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Chanology Projesi

Tom Cruise'un Scientology hakkında yaptığı bir açıklamanın, Scientology tarafından internetten kaldırılmak istenmesi üzerine harekete geçen grup, Ocak 2008 tarihli videonun kaldırılması girişimini internet sansürü olarak gördüğünü belirtmişti. DDos atakları ve çeşitli farklı yöntemlerle organizasyonu baltalayan Anonymous, sokaklarda da gösteriler yapmış ve hatta Scientology'nin vergi muafiyetinin incelenmesi için yasal süreci başlatmıştı.

Avenge Assange Operasyonu

WikiLeaks belgeleri ortaya çıktığında bütün dünya, ABD'nin diplomatik sırları hakkında bilgi sahibi olmuştu. Assange'e karşı baskı yaratan Amazon, PayPal, MasterCard ve PostFinance ise Avenge Assange Operasyonu'nda DDoS saldırılarına maruz kalmıştı.

HBGary Federal Saldırıları

Güvenlik şirketi HBGary Federal'in başındaki isim Aaron Barr, önemli bilgileri sızdırmak için Anonymous'a sızmıştı. Bunun üzerine organizasyon anında reaksiyon göstererek hem HBGary Federal hem de HBGary'ye saldırarak tüm e-postalarını ele geçirmişti. Barr'ın da Twitter adresine sızan grup, Barr'ın kişisel bilgilerini paylaşmıştı. Bu saldırı, HBGary'nin WikiLeaks'e saldırmaya hazırlandığını da ortaya çıkarmıştı.

DarkNet Operasyonu

2011 yılında yaptığı bir DDoS saldırısı sırasında grup, ağa çocuk pornosu yüklediğini keşfettiği 40 internet sitesine saldırdı. Pedofililerden oluşan bir topluluğun 1589 üyesini ifşa etmiş ve sitelere erişimi engellemişlerdi. Dark Web'deki çoğu porno içeriğin depolandığı Freedom Hosting'deki verilerin yarısını, 6 yıllık bir mücadelenin ardından ortaya çıkarmayı da başardılar.

Rusya Operasyonu

Anonymous grubu, Kremlin destekçisi olan Vasily Yakemenko, Kristina Potupchik ve Oleg Khorokhordin gibi isimlerin e-posta adreslerini ele geçirdi. Bu maillerdeki yazışmalar, bahsi geçen kişilerin bir paralı troll ve hacker ordusu kurduğunu ortaya çıkardı. Bu troller, Putin aleyhinde konuşanlara saldırırken Putin destekçilerini yüceltmekte kullanılıyordu.

Sony Operasyonu

PlayStation 3 zamanlarında Sony, kullanıcılar Geohot ve Graf-Chokolo'yu PS3'ü hacklemek ve veri sızdırmakla suçlayarak mahkemeye gitmişti. Anonymous da bunun üzerine firmanın ve firmaya hukuki destek sağlayan Kilpatrick Townsend'in sitelerine yoğun DDoS saldırıları gerçekleştirdi. Bunun üzerine dava durduruldu. Anonymous, iki kullanıcıyı korumak için Sony'yi hacklerken Sony de onları 100 milyon oyuncunun bilgilerini çalmakla suçladı. Anonymous bu iddiayı reddetti.

Anonymous, bu saldırıların dışında çeşitli seçimlerde yapılan hileleri ya da organizasyonlar içerisindeki yozlaşmış yapıları ortaya koyduğu pek çok girişimde de bulunmuştu. Bu noktada PayPal döneminde de organizasyonla karşı karşıya gelmiş olan Musk için önümüzdeki günler zor geçebilir.