Elon Musk, kripto para piyasalarının altını üstüne getirdiği bir hafta sonunun ardından, tam tersi yönde etki edecek yeni açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Bitcoin'e ilişkin "artık yeteri kadar merkeziyetsiz değil" eleştirisinde bulunan Musk, piyasalar düşüşe geçtikten saatler sonra Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri henüz satmadığını belirtti.

Kripto para piyasaları, Bitcoin'i sık sık hedef alan Elon Musk'ın karar ve açıklamalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta "çevre dostu olmayan üretim koşulları nedeniyle" Tesla'nın Bitcoin ile araç satışından vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, hafta sonu piyasaları bir kez daha negatif etkileyecek açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs TSI sabah saatlerinde Bitcoin'i merkeziyetsiz olmamakla eleştiren Elon Musk, ardından Tesla'nın Şubat 2021'de aldığı 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'leri satacağına ilişkin bir paylaşıma "aynen öyle" dedi. Bu iki açıklaması da piyasalara son derece negatif yansıdı ve toplam hacim 200 milyar dolardan fazla geriledi.

16 Mayıs saat 21:17: Bitcoin'e merkeziyetsizlik eleştirisi

Nisan ayında Çin'in Sincan bölgesindeki bir madencilik tesisinde çıkan yangın, Bitcoin'in değerini %35 oranında düşürmüştü. Elon Musk, bu olayı hatırlatarak Bitcoin'in aslında düşünüldüğü kadar merkezi olmadığını belirtti:

"Bitcoin, bir avuç büyük madencilik şirketi tarafından kontrol edilen, esasında oldukça merkezileştirilmiş bir yapıdır. Sincan'daki tek bir kömür madeni sular altında kaldı; neredeyse bütün madencilik ölüyordu ve Bitcoin hash oranı %35 düştü. Bu size merkeziyetsiz mi geliyor?"

Ardından Elon Musk, kendisinin kurduğu ve sattıktan sonra PayPal adıyla tanıdığımız dünyanın ilk online ödeme sistemini hatırlatarak Twitter'daki "kripto para uzmanlarını" hedef aldı ve "paranın nasıl çalıştığını bilmediklerini" ima etti. PayPal'ın zamanında Wikileaks hesabını askıya alan şirket olması nedeniyle Musk'ın verdiği bu örnek de eleştirildi.

16 Mayıs saat 21:48: Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satacağı zamana ilişkin ilk net sinyal

Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yapan Tesla, ardından Bitcoin ile araç satışı yapacağını duyurmuş, bu iki yaklaşım hem diğer teknoloji şirketlerine öncü olmuş hem de piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak Mayıs'ın ilk haftasında Elon Musk, Bitcoin ile ödeme seçeneğini askıya aldıklarını duyurmuş, aynı zamanda Tesla'nın elindeki Bitcoinleri satmayacağını açıklamıştı.

Aradan neredeyse sadece 1 hafta geçti ve Musk, Twitter'da yapılan "Tesla önümüzdeki çeyrekte elindeki Bitcoin'leri satmaya karar verince yatırımcılar kendilerini tokatlayacaklar" paylaşımına "Aynen öyle" yanıtını verince Bitcoin'in fiyatı düşmeye başladı. Bu iki paylaşım sonrasında piyasalardaki 24 saatlik hacim 200 milyar dolardan fazla düştü.

17 Mayıs saat 08:56: "Tesla elindeki Bitcoinleri satmadı"

Twitter'da "Elon Musk saçma sapan paylaşımlar yapmaya başladıpğından beri Bitcoin'in değeri %20 düştü. Bazı insanlar neden öfkeleniyor diye merak mı ediyorsunuz?" paylaşımına "Spekülasyonları netleştirmek için, Tesla herhangi bir Bitcoin satmadı" açıklamasında bulundu.

Ancak bu son açıklama şu ana kadar yapılanları kapsıyor. Yani Musk'ın bir önceki paylaşımda "Aynen öyle" diyerek onayladığı "Önümüzdeki çeyrekte satılacak" çıkarımını etkilemiyor. Tesla hâlâ elindeki Bitcoinleri satabilir, Elon Musk hâlâ piyasaların altını üstüne getirecek açıklamalarda bulunabilir. Asıl merak edilen konu da Musk'un bu tavırları sonrasında bir yaptırımla kaşılaşıp karşılaşmayacağı.