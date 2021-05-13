Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin Bitcoin ile araç satımını askıya aldığını duyurdu. Karara gerekçe olarak fosil yakıtların giderek artan kullanımından duyulan endişeyi gösteren Musk, şirketin Bitcoin satmayacağının sözünü verdi.

Kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son olarak araç satımlarında kullanılan ödeme yöntemleri arasında Bitcoin'i eklemişti. Bu haber kripto para piyasalarında olumlu karşılanırken birçok müşteri de Bitcoin ile Tesla siparişi vermeye başlamıştı.

Şimdiyse Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Tesla'nın Bitcoin ile araç satımlarını askıya aldığını duyurdu. 13 Mayıs 2021 TSİ 01.00 sularında duyurulan haber, piyasada bomba etkisi yaratırken Bitcoin'in fiyatı ise 15 dakika içerisinde 54 bin 735 dolardan 52 bin dolara kadar geriledi. Bu yazının yazıldığı an itibarıyla ise Bitcoin, 52 bin 580 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin ile araç satımını askıya aldığını duyurdu:

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Elon Musk, karara gerekçe olarak Bitcoin madenciliği ve işlemleri için kullanılan fosil yakıtların artan kullanımından endişe duyduğunu gösterirken bu durum değişinceye kadar satışların askıya alındığını bildirdi. Musk'ın açıklaması şu şekilde:

"Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.

Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vadeden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.

Tesla, herhangi bir Bitcoin satmayacak ve madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez bunu işlemler için kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin'in enerjisinin / işleminin %1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz."

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