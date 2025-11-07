Tümü Webekno
Elon Musk, direksiyonu bile olmayan otonom araç Cybercab'in üretimine Nisan 2026'da başlanacağını açıkladı

Elon Musk, Tesla'nın direksiyonsuz Cybercab modelinin üretimine Nisan 2026’da başlayacağını duyurdu. Araç, Austin’deki fabrikada üretilecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elon Musk, Cybercab adını verdiği tam otonom elektrikli aracın üretiminin 2026 Nisan ayında başlayacağını açıkladı. Araçta ne direksiyon ne de pedallar olacak. Musk’a göre bu, Tesla’nın bugüne kadarki en iddialı ulaşım çözümü.

Musk, Cybercab’in kilometre başına maliyet açısından dünyanın en ucuz ulaşım şekli olacağını savunuyor. Bu iddia gerçekleşirse, şehir içi ulaşıma büyük etki yapabilir.

Haber, Tesla hissedarlarının Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık hisse paketi onayı vermesinden sadece saatler sonra geldi. Bu gelişme, Tesla’nın gelecekteki büyüme planlarının ne kadar agresif olduğunu da gözler önüne seriyor.

