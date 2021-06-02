Elon Musk'tan 'Dogecoin Müzik Festivali'ne Destek Mesajı

Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, "Dogecoin Müzik Festivali" isimli bir fikri ortaya attı. İçinde Snoop Dogg, Grimes ve Mark Cuben gibi isimlerin de olduğu ve ödeme aracı olarak yalnızca Dogecoin'in kabul edileceği festival fikri, Elon Musk'tan da destek aldı.

Twitter'da 150 bin civarı takipçisi olan ve daha çok Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, içinde Elon Musk, Musk'ın sevgilisi Grimes ve Snoop Dogg'un da olduğu ilginç bir fikri ortaya attı. İnsanlara, "Dogecoin Müzik Festivali'ne katılmak ister miydiniz?" diye bir soru soran hesap, takipçilerinden olumlu tepki alırken Elon Musk da bu fikre yeşil ışık yaktı.

Kullanıcı adı "itsALLrisky" olan Twitter hesabının yaptığı açıklamaya göre Dogecoin Müzik Festivali'nin DJ'i, Elon Musk'ın ta kendisi olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda.

"Kulağa hoş geliyor"

Kendisinin de etiketlendiği tweete yanıt veren Elon Musk, bu fikrin kulağa hoş geldiğini söyledi. Zaten bugüne dek yaptığı her açıklamayla Dogecoin ile ilgili hemen her şeyi destekleyen Musk, böylelikle müzik festivaline de desteğini açıkça göstermiş oldu. Eğer bu fikir gerçek bir projeye dönerse, Elon Musk'ı bir DJ olarak görebiliriz.

Bu arada, aynı Twitter hesabı bir süre önce de "Dogepalooza" isimli bir festival düzenlemeyi düşünmüş, bu konuyu takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak bu festivalle ilgili somut bir adım atılmadı ve festivalin tarihine ve mekanına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Haliyle Dogecoin Müzik Festivali de yalnızca bir fikir olarak kalabilir.