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Türkiye'ye Gelmesi Beklenen Revolut'un Hacklendiği İddia Ediliyor: 785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor!

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Revolut'a düzenlenen siber saldırıda KYC verileri ele geçirildi. Hackerlar verileri yayma tehdidiyle 785 milyon dolarlık Bitcoin istedi.

Türkiye'ye Gelmesi Beklenen Revolut'un Hacklendiği İddia Ediliyor: 785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dijital bankacılık ve kripto hizmetleri sunan dev platform Revolut, son günlerin en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya.

Devlet kurumu süsü verilen sahte bir e-posta üzerinden sistemlere sızan saldırganların, kullanıcıların son derece kritik kişisel verilerini ele geçirdiği ve şirketten astronomik miktarda fidye talep ettiği öne sürüldü.

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Türkiye'ye Gelmesi Beklenen Revolut'un Hacklendiği İddia Ediliyor: 785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor!
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Müşterilerin hassas KYC verileri sızdırıldı

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Gelen son haberlere göre siber saldırganlar, Revolut’un veri tabanına erişerek "Müşterini Tanı" (KYC) doğrulama süreçlerinde toplanan verileri ele geçirdi. Açığa çıktığı belirtilen bu hassas bilgiler arasında kullanıcıların ad-soyad, adres ve telefon numaralarının yanı sıra pasaport, ehliyet detayları ve kimlik doğrulama fotoğrafları yer alıyor.

Revolut daha önce yaptığı açıklamalarda müşteri fonlarının güvende olduğunu ve olayın sınırlı sayıda kullanıcıyı kapsadığını belirtse de kişisel verilerin sızdırılmış olması ciddi bir gizlilik ihlali ve dolandırıcılık riskini beraberinde getiriyor.

10 bin Bitcoin fidye istendi

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Saldırganların sisteme erişmek için meşru bir devlet kurumunu taklit eden kimlik avı e-postaları kullandığı belirtilirken, Revolut’un güvenlik ve doğrulama protokolleri sert eleştirilerin hedefi oldu. Saldırının ardındaki grubun, şirketi müşteri verilerini yetkisiz yargı alanlarıyla paylaşmakla suçladığı ve saldırıyı bu gerekçeye dayandırdığı aktarılıyor.

Krizin en çarpıcı noktası ise hackerların fidye talebi oldu. Şirketten 10 bin Bitcoin (yaklaşık 785,5 milyon dolar) isteyen saldırganlar, ödemenin yapılmaması durumunda ellerindeki verilerin daha büyük bir kısmını kamuoyuna ifşa etmekle tehdit ediyor.

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Kripto Para

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