Kripto para piyasasının yakından takip ettiği bir isim olan Elon Musk, Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerjiyi yayacaklarını açıkladı. Bu, uzun vadede Bitcoin madenciliğinin önündeki karbon emisyon sorununun ortadan kalkabileceğine işaret ediyor.

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda kripto paralar hakkında fazlasıyla önemli bir hareket yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto varlıkların bir yatırım seçeneği olduğunu söyleyerek Çin’in kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından geçen birkaç hafta sonra ülkedeki Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi.

Bu kısıtlama ve öncesinde Elon Musk’ın Bitcoin’e olan suçlamalarıyla birlikte Bitcoin, sağlam bir düşüş yaşadı. Bitcoin madenciliğinin harcadığı enerji miktarıysa madenciliğin yasaklanmasıyla birlikte yeniden merak ve tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz dakikalarda piyasayı sözleriyle etkileyebilen Elon Musk, Bitcoin’in geleceği için umut verici bir haber paylaştı.

Elon Musk’ın paylaşımı:

Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını yaymayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu istemeyi taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.” ifadelerini kullandı.

Bu ne anlama geliyor?

Geçtiğimiz hafta Cambridge Üniversitesi, Bitcoin madenciliğinin dünya genelinde harcadığı devasa boyuttaki enerjiyi gözler önüne sermişti. Bitcoin madenciliği için harcanan toplam enerji, Norveç’in hemen üzerinde, Bangladeş’in 2 katı, İsviçre’nin 3 katı, Google’ın 11 katı ve Facebook’un 28 katıydı. Her yıl 143 terawatt/saat elektriğe ihtiyaç duyan madencilik operasyonlarının genel elektrik tüketimi, tüm dünyadaki veri merkezlerinin harcadığı elektrik tüketimindense 62 terawatt/saat geride.

İşte bu durum, Bitcoin madenciliğinden yüksek miktarlarda karbon emisyonu oluşması anlamına geliyor. Yani Bitcoin madenciliği, küresel ısınmada da aktif bir rol oynuyor. Dünyadaki dev ülkelerin küresel ısınmaya karşı savaştığı şu dönemde ülkeler, kendilerine karbon emisyon hedefleri koyuyorlar. Örneğin Çin, 2060 yılına kadar karbon emisyonundan tamamen kurtulmak istiyor. Hatta 8 Nisan’da BBC tarafından yayınlanan bu haberde Bitcoin madenciliğinin Çin’in bu hedefini tehdit ettiği ifade edilmişti.

Çin, Dünya’daki Bitcoin madenciliğinin %75’ini üstlenen bir ülke. Dolayısıyla Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklamış olmasının nedenleri arasında ülkenin hedeflediği karbon emisyon oranları da yer alıyor. Elon Musk’ın bu açıklamasıysa Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerjiye odaklanılabileceğini gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse ve yaygınlaşırsa, tüm dünyadaki Bitcoin madenciliği önündeki engellerden birinin kalkmasını, belki de madencilik faaliyetlerinin daha da artmasını görebiliriz.

"Bitcoin Madencilik Konseyi" kuruluyor:

Elon Musk'ın Tweet'inin ardından MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor, fazlasıyla önemli bir açıklama paylaştı. Saylor, "Dün Elon Musk ve Kuzey Amerika'nın önde gelen Bitcoin madencileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.