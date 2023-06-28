Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz olan bir kafes dövüşünü beklerken eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun ortaya çıktı.

Son zamanlarda ünlü milyarderler Elon Musk ve Mark Zuckerberg, tam anlamıyla hiçbir yerden çıkan bir kafes dövüşü karşılaşmasıyla gündemde. Elon’un Project 92 konulu bir paylaşıma yorum yapmasıyla başlayan ve interneti çok kısa sürede etkisi altına alan kafes dövüşü konusu, Mark’ın kabul edişiyle birlikte adeta alev aldı.

Bu süreçte farklı ünlü isimlerin de konu hakkındaki fikrini aldık. Örneğin son zamanların en gözde isimlerinden OpenAI CEO’su Sam Altman, böyle bir karşılaşma olduğu takdirde kesinlikle izlemeye gideceğini belirtmişti. Böyle bir karşılaşmanın olup olmayacağı tartışılırken ortaya çıkan bir oyun, iki ismi karşı karşıya getirerek karşılaşmayı beklemek zorunda kalmamamızı sağlıyor.

Karşınızda Zuck vs Musk:

Açıkçası -ilk duyduğumuzda sıfır beklentiyle girdiğimizden olsa gerek- beklediğimizden çok daha fazlasını sunan bu oyunda Zuckerberg veya Musk karakterlerinden biri bize veriliyor ve yön tuşlarıyla boşluk tuşunu kullanarak diğeriyle dövüşüyoruz. Eğer bilgisayara karşı oynamak istemiyorsanız oyunun hem uzaktan hem de yerel olarak çevrimiçi/iki kişilik modu da bulunuyor.

Bunun yanında tarayıcı tabanlı basit bir oyuna göre oldukça çeşitli bir dövüş sistemi var. Düz yumruk atmak yerine iki kere sağ-sol ok tuşuna basıp kendinizi bantlardan fırlatabiliyor ve bu esnada boşluğa bastığınızda farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak rakibinizi kaldırıp yere vurma, arkaya yatırma, banttan sekerken kafa atma gibi farklı mekanikler de var. Tüm bunları yaparken ana amacınız, rakibinizin barını sıfıra indirerek onu tuş etmek oluyor. Bunu da rakibiniz yerdeyken iki kez zıplayarak gerçekleştiriyorsunuz.

Aslında buradaki oyun yeni değil. Elon ve Zuck karakterleri, Wrestlebros isimli oyuna karakter olarak eklenmiş. Söz konusu oyunda bir karakter gelişimi sistemi de bulunuyor. Açıkçası biz iki tarafı da adeta pataklarken oldukça keyif aldık. Siz de oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.