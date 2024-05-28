SpaceX ve Tesla’nın kurucusu, aynı zamanda Twitter ve Neuralink gibi dev şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın oldukça meşgul bir insan olduğunu söylememize pek de gerek yok. Peki bu kadar yoğun bir iş insanının ofisi olmamasına ne demeli?

Evet evet doğru duydunuz. Elon Musk’ın ne bir ofisi ne de bir koltuğu var. İlk etapta kulağa oldukça mantıksız geliyor öyle değil mi?

Ancak Musk’a göre bu durum oldukça sıradan.

Elon Musk’a göre bir ofisinin olmamasının sebebi, kendisini en büyük sorunların olduğu yere götürmesidir.

Birilerinin ön saflardan liderlik etmesi gerektiğine inanan Musk, Tesla’nın doğuşu esnasında “üretim cehennemi” dediği dönemden geçerken üretimin tam gözetimini üstlenmişti.

Yani lüks bir ofise sahip olsa bile muhtemelen orada çok az zaman harcardı. Çünkü Tesla’nın gelişiminin kırılma noktalarında bile üretim hattındaydı ve sorunları çözmek için uğraşıyordu.

Ayrıca çalışanlarının verimli bir şekilde çalışmadığını gördüğünde, onlara kendi iş yerinin 9’dan 5’e kadar açık olmadığını söylemekten geri durmuyordu.

Musk, gece ve gündüz fark etmeksizin gerekli gördüğü her dakika tabiri caizse sahadaydı.

Makinelerle boğuşmadığı zamanlarda, yazılım denetlemeleri yapıyor veya ekibini daha yüksek verimlilik sağlamaları için ikna etmekle uğraşıyordu. E hâl böyle olunca bırakın ofiste oturmayı, uykuya bile vakit kalmaz!

Ayrıca doğru düzgün tatil yapmadığı bilinen Musk, 2018’de Gail King’e verdiği bir röportajında “CEO tatildeyken insanların zorluk çekmesi gerektiğine inanmıyorum” şeklinde bir cümle kurmuştu.

İşkolikliğiyle adından söz ettiren Elon Musk, bir konuşmasında uykusu geldiğinde de fabrikada kestirdiğini dile getirmişti.

Bu elbette örnek alınası bir davranış değildi. Hatta bu konuya ilişkin, “Buranın uyumak için eğlenceli bir yer olduğunu düşündüğümden burada uyumuyorum. Eve gidip duş alacak zamanım bile yok” ifadesini kullanmıştı.

Hatta Musk’ın bazen konferans salonunun kanepesinde küçük bir şekerleme yaptığı bile bilinirdi.

Özetle birçok dev şirketin sahibi olan Elon Musk, koltuğunda oturan bir CEO’dan ziyade sürekli işinin başında olmayı tercih ettiğinden bir ofise sahip değildir.

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