Kripto para piyasasını Tweet’leriyle alt üst etmeyi başaran Elon Musk, bu sabah Starbase yazısına yer veren bir paylaşım yaparak aynı isimli token’ın 400 kat değer kazanmasını sağladı. Peki, nedir bu Starbase (STAR) token?

Yine kripto para piyasası, yine birkaç saat içinde yüzlerce katlanan bir birim ve yine Elon Musk. Bu kombinasyon çok tanıdık geldi değil mi? Bugün anladığımız kadarıyla bu üçlüyü daha da duymaya devam edeceğiz. Daha önce Dogecoin’i uzaya fırlatan, bugünlerde piyasayı tek kelimesiyle alt üst eden Elon Musk, yine rahat durmadı.

Elon Musk, bu öğlen Twitter’da yaptığı paylaşımda herhangi bir açıklama yapmadan tek bir görsele yer verdi. Bu görsel, milyarder iş adamının şirketi SpaceX’in Teksas eyaletindeki roket fırlatma tesisinin yakınlarında yer alan ışıklı bir tabelaydı. Bu tabelanın üstündeyse “STARBASE” ifadesi yer alıyordu. Elon Musk’ın bu paylaşımı yapmasıyla birlikte Starbase isimli token bir anda uçtu.

Starbase (STAR), ani bir şekilde yükseldi:

Elon Musk’ın 12.25’te paylaştığı Tweet’inin öncesinde 0,005391 dolar seviyesinde olan Starbase, saat 14.00’da 0,2272 seviyesini gördü. Yani tokenin değeri, yalnızca iki saat içinde %4.114’lük artış yaşadı. Bir başka deyişle birim, 400 katı aşkın değerlendi. Birim, bu yazıyı yazdığımız dakikalarda 0,06715 seviyesinde dolaşıyor. Güncel fiyat, Tweet öncesi fiyata göre %1186 değerli durumda.

Starbase’in bugünkü yükselişi aslında token için bir zirve değildi. Birim, 10 Şubat 2018 tarihinde 1,6 doları gördü. Zirve gördüğü anki piyasa değeriyse yalnızca 481,93 dolardı. Kripto para birimin bugünkü yükselişinden sonraki güncel piyasa değeriyse 500 bin 585 dolar.

Peki, nedir bu Starbase (STAR)?

Starbase, internet sitesinde yer alan açıklamaya göre blockchain token tabanlı bir kitle fonlaması / kaynak sağlama platformudur. Starbase’i kullanarak yenilikçi startup’lar, blockchain tokenlerı yayınlayarak para toplayabilir ve kitle kaynaklı olabilir. Starbase, temel olarak token ihracı, kaynak yaratma ve startup’lar ve yatırımcılar için ödül ödemelerine odaklanıyor.

Tokenin internet sitesine baktığımızda bizi “Kolay inovasyonun olduğu bir geleceğe doğru – Blockchain kitle fonlaması ve token ödemesiyle –“ ifadesi karşılıyor. Tokenin resmi Twitter hesabındansa sık sık paylaşım yapılmıyor. Paylaşımlar arasında aylar süren aralıklar olduğunu görebiliyoruz. Bu ve Starbase’in blog sayfasındaki paylaşımların azlığı, bize Starbase’in pek de aktif bir proje olmadığını gösteriyor.

Peki, Starbase’in Elon Musk’la ilişkisi ne?

Yalnızca kelime açısından düşünürsek Starbase ve Elon Musk arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Milyarder iş adamı, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada Teksas eyaletinde, SpaceX’in özel roket fırlatma tesisinin bulunduğu bölgeye yeni bir şehir kurmak istediğini açıklamıştı. Bu şehrin ismininse ‘Starbase’ olmasını istediğini dile getirmişti.

Starbase tarafından internet sitelerinde paylaşılan 24 Mart tarihli blog yazısında da bu durum “Elon Musk dediyse kim hayır diyecek ki? Milyarder, Teksas’ta Starbase adında yeni bir şehir inşa etmek istiyor.” sözleriyle dile getiriliyor. Fakat bunun dışında token ile Elon Musk arasında doğrudan bir ilişki görünürde bulunmuyor. Dolayısıyla en azından şu anda bildiklerimizden yola çıkarak Starbase’in yalnızca ismi sayesinde değer kazandığını varsayabiliriz.

Elon Musk, Mart ayında Starbase kelimesini kullandığındaysa yine benzer bir artış görülmüştü. Açıklamadan bir gün önce 0,0008507 dolar seviyesinde dolaşan ve yalnızca 11 dolarlık piyasa hacmine sahip olan token, açıklamanın yapıldığı gün bugünkü kadar büyük bir artış yaşamamıştı. Devam eden günlerdeyse piyasa hacmi 25 bin doların üstüne çıkmış, token’ın değeri 0,00225’e (%164 artış) ulaşmıştı.