Thodex Vurgununda Çalınan Kripto Paraların İzi Bulundu

Thodex vurgununa dair çalışmalarda sona gelindiği düşünülürken umut verebilecek bir gelişme daha yaşandı. Blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex’ten çalınan paraların izini sürdü. Şirketin kurucularından Can Azizoğlu, paraların nerelere ve nasıl aktarıldığına dair elde edilen bulguları açıkladı.

Sene başından beri yaygınlaşan kripto para ticaretinin ülkemizde çalkantılı bir dönem geçirmesine sebep olan Thodex vurgununa dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dün alınan habere göre şirkete bağlı malların haciz işlemleri başladı ve bugün şirketin finansmanından sorumlu olan Rana Azap yakalandı. Gün bitmeden bu sefer de çalınan paralarla ilgili bir gelişme meydana geldi.

Thodex kullanıcıların hesap bilgilerinden yola çıkılarak Faruk Fatih Özer’in kaçırdığı paraların izleri sürüldü. İstanbul merkezli Coinoxs şirketinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, paraların nerelere aktarıldığını göstermiş oldu.

Thodex’ten çalınan paralar takip edildi

Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, iz sürme çalışmalarından sonra yaptığı açıklamada çalınan paraların izinin bulunduğunu söyledi ve şöyle ekledi: “Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web, dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış.”

Elde edilen takip raporlarının ayrıntılarını mağdur ve meraklılara duyuran Azizoğlu, yapılan sistematik bakiye aktarımlarına dair açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak henüz hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin, sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik”

Binance üzerinden farklı hesaplara dağıtılmış

Paraların hangi yollarla dağıtıldığını anlatan Azizoğlu, "Yüksek miktarda Doge ve Stellar gibi otomatik aktarım cüzdanlarında bulunan bakiyelerin aktarıldıktan sonra stabil durumda olduğunu gördük. Hesaplarını incelediğimizde ise kullanıcı bakiyelerinin bir kısmının kendi hesaplarından boşaltıldığını ve Thodex’in sıcak veya soğuk cüzdanlarına otomatik olarak aktarıldığını gördük. Kullanıcı cüzdanları, paravan cüzdanlar vasıtasıyla kripto para borsası Binance’teki farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettik” açıklamalarında bulundu.

Thodex’in kötü niyetli kişiler tarafından organize bir şekilde hacklenmiş olma ihtimalinin üzerinde durulduğunu belirten Can Azizoğlu, yatırımcılarının mağduriyetinin resmî makamlarca giderilebileceğini; ancak süreç boyunca hiçbir mağdurun bu makamlar dışında kimseye itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.